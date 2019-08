Offentlig ettersyn - detaljregulering for Romsdalsgondolen

Leserbrev

Jeg har lest saksdokumentene og mener at risikoanalysen for temaet Hending 9: Vind på side 46 i PLANOMTALEN er utilstrekkelig for å kunne vurdere risiko og konsekvenser med hensyn til vindbelastninger av pendelbanesystemet. Min konklusjon, begrunnet i senere avsnitt, er at det må tas grundige horisontale vindmålinger langs hele taubanetraséen fra bakkestasjon til topps for innsanke relevant informasjon som ikke er tilgjengelig fra planomtalens data.

Banen skal lokaliseres ved utmunningen av Romsdalen og Isterdalen, på Isfjordsida av Åndalsnes. Banen skal gå fra havnivå til 700 moh like under topp-platået til Nesaksla. Traséen ligger på Isfjordsida bare noen meter fra kammen (røra) hvor også turstien går.

De nærmeste kvantitative vindmålingene som blir brukt i planomtalen er fra toppen vedMannen (1294 moh) som er 13 km unna i luftlinje, og Roaldshornet (1230 moh) i Stranda, som er lenger unna. Målingene er presentert som frekvensfordelinger av vindhastighet, og betraktninger rundt sikkerhet er basert på disse fordelingene av gjennomsnittlig vindhastighet.

Vindstyrke er horisontal lufthastighet midlet over 10 minutter. Vindfordelingene på de tofjelltoppene er ganske like. Dette kan tolkes som at de begge er frittstående og rager opp i det påtrykte vindfeltet. I så fall vil alle fjelltopper i nærheten ha lignende fordeling.

I daler og langs fjellsider og åser er vindmønsteret sterk preget av lokale effekter, slik som Skjella. Vindkast regnes å vare 4 sekunder og regnes å oppnå en styrke på 20 – 40% over vindstyrker på fjelltopper, fjellvidder og flate og brede dalbunner. Langs fjellsider og over åser kan kastene gjerne ligge 100% over.

Saksdokumentene omtaler ikke den sterke lokale vinden som blir kalt Skjella. Den forekommer ganske hyppig, og har til dels kraftige vindkast. Den kommer ned dalen og er mest merkbar hvor Isterdalen og Romsdalen møtes, og blåser ut over Isfjorden og kan merkes i Breivika på den motsatte sida av fjorden. Rauma Energi har målt vindstyrke og atmosfæriske forhold i 20, 30 og 40 meters høyde på Marstein over flere år, men data foreligger bare i papirform.

Marstein ligger 16 kilometer langs veien fra Åndalsnes. Det foreligger verken målinger ellersubjektive observasjoner om hvor høyt Skjella er merkbar.

Traséen til pendelbanen ligger like ved Isfjordsida av kammen med tursti som går opp til Nesaksla, og siden Skjella når over fjorden er det god grunn til å anta at Skjella blåser over denne kammen.

Når en glatt (laminær)luftstrøm passerer en slik kam får man en strømningsseparasjon i et turbulent grensesjikt som ligger over en bakevje med resirkulasjon. Etter noen hundre meter vil turbulensen dø ut, bakevjen forsvinner, og luftstrømmen blir glatt igjen.

Det er da sannsynlig at gondolene kommer til å bli utsatt for turbulente vindbelastninger av ukjent styrke (siden målinger ikke finnes). På samme måte som i et fly kan turbulens føre tilubehag, og i verre tilfeller frykt og personskader. I gondolen er passasjerene ikke fastspent.

Virvelavløsning er et annet aerodynamisk fenomen som også kan gi gondolene en nesten periodisk belastning som kan koble seg med globale resonanser av taubanen. Virvelavløsning forekommer også i glatte (laminære) luftstrømmer.

En kursorisk inspeksjon av forskningslitteratur om vindbelastning av taubaner viser at det er blitt forsket ganske mye på disse fenomenene i de alpine land, og videre, at taubaneselskaper som Doppelmayr Seilbahnen GmbH har sponset deler av denne forskningen. Det er derfor klart at taubaneleverandører innehar kompetanse til å vurdere komfort og sikkerhet, gitt at relevante vindmålinger forefinnes. Planene skal også kontrolleres av Statens Jernbanetilsyn.

Jeg finner at risikoanalysen i planomtalen er ufullstendig siden det kraftige lokale vindfenomenet Skjella og dets baner ikke er tilgodesett med dertil egnede målinger. Målinger bør foretas med rimelige mellomrom og representativ høyde over bakken i traseen for banen for en periode av minst et år. Det kan tilføyes at i Loen ligger taubanen langs en ganske homogen fjellvegg, uten hindre som kan skape turbulens.

Leverandør for Romsdalgondolen AS og Loen Skylift er Doppelmayr Seilbahnen GmbH, og det er mye de samme tjenesteytende organisasjoner i begge prosjekter.

Jeg er bekymret for at uforutsette hendelser med driftsstans eller skremte passasjerer vil kunne føre til ufordelaktige oppslag i presse og sosiale medier og skade vårt renommé som turiststed.

Doppelmayr bygget «The Emirates Air Line», en gondolbane (enkel bære og trekk-kabel) iLondon i 2012, og har tilsynelatende hatt problemer med operasjon under ambiente vindforhold selv om firmaet bestrider dette, se :

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/boris-johnsons-60m-cross-thamescable-car-keeps-having-to-close-because-its-too-windy-10079921.html