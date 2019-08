Svar til Høyre om Jernbanebrua

Leserbrev

Jeg skal selvfølgelig svare Øyvind Hovde på vegne av meg sjøl og SV, men det blir nok ikke et mer spennende svar enn det Høyre fikk da de stilte nøyaktig samme spørsmål til meg tidligere, og som jeg også svarte på 1. november i fjor.

Min første befatning med prioriteringslista for fylkesveger, var behandlinga i Fylkestinget. Jeg gjorde en grundig jobb for å sjekke hvor Jernbanebrua lå hen i prioriteringslista. Den var flyttet fra 11. til 8. plass, ut fra det jeg kunne lese, og ut fra en samtale jeg tok med en politisk kollega i et annet parti. Det grove anslaget var at utbedringsbehov skulle skje i 2020. Det var til å leve med.

Jeg fikk derfor lett sjokk da det i ettertid viste seg å gjelde feil jernbanebru. Jeg var ganske sikker på at FV64 kun inneholdt jernbanebrua på Øran, og at det var denne brua som var omtalt i prioriteringslista, men så viste det seg altså å være jernbanebrua i sentrum, og at den riktige brua ligger som uprioritert.

SV har en representant i Fylkestinget. Meg. Det betyr at vi ikke er representerte i samferdselsutvalget. Vi er heller ikke representerte i fylkesutvalget. Jeg reagerer derfor litt på at Høyre, som er godt representert i utvalgene som behandla saka før den kom til fylkestinget, og som i motsetning til SVs ene representant har 9 (!) medlemmer i fylkestinget (inkludert en representant fra Rauma), nå igjen går ut mot SV.

Når saka var skrevet slik at de få av oss som representerer kommunen trodde vi gjorde et godt vedtak, lurer jeg på hvordan det var å følge og forstå saka for innbyggere som ikke driver med politikk. Det skal være lett for folk å lese, forstå, og å kunne engasjere seg i saker som angår hverdagen deres.

Jeg tror vi er tverrpolitisk enige om at brua på Øran må utbedres raskest mulig, og jeg stusser på at Høyre vil bruke kapasitet på å fremme en slags mistillit i denne saka, når det vi trenger er samarbeid for rask realisering.

Jeg stusser også litt over Høyres vegprioriteringer generelt, som i denne perioden har vært å bygge Nordøyvegen, det dyreste vegprosjektet i fylkeskommunens historie. Det vil trolig gå på bekostning av tunnelsikring, dekkelegging, gule midtstriper, gang- og sykkelveger, frekvens på ferjer, og investeringstempo på fylkesvegene generelt.

Det er ikke bare kommunevalg i år. Det er også fylkestingsvalg. Jeg håper folk stemmer i begge valgene og sørger for at det kommer folk fra kommunen inn i Fylkestinget.