Svar til Øyvind Hovde om Jernbanebrua

Leserbrev

Øyvind Hovde (H) liker tydeligvis ikke at Sp vil forsøke å finne ei løsning for fotgjengere over Jernbanebrua på Åndalsnes. Vi har alle vært klar over problemet i lang tid, men dette prosjektet står ikke på investeringslista over fylkeskommunale veger. Nå har vi kanskje en ny mulighet gjennom det forskningsprosjektet fylket har fått for å utvikle alternative bruløsninger. Og når vi prøver å se om vi får til det, kommer du med ei skyllebøtte om ansvarsfraskrivelse.

Hovedproblemet når det gjelder fylkeskommunal økonomi er denne regjeringas underfinansiering av ferjedrift og vegvedlikehold i vårt fylke, ikke Nordøyvegen som ditt parti også var med og sikra. Vi er i dag underfinansiert med ca. 150 mill. kr per år i ferjedrift. Dette øker med miljøferjene, og regjeringa holder også på å «snyte» oss når ansatte fra Statens vegvesen skal overføres, kanskje med 30–50 mill. kr per år der også. Ditt parti har ved de siste statsbudsjetta og sist i juni, stemt mot økte bevilgninger til fylkesvegene og til ferjedrifta i Møre og Romsdal – og andre fylker. Så jeg tror både Yvonne Wold, Per Vidar Kjølmoen, Magnhild Vik og undertegnede ser fram til regjeringsskifte om to år og bedre tider for både gang- og sykkelveger og ordinære fylkesveger. Kanskje kan vi da også få til ei løsning for E136 Veblungsnes – et prosjekt som ble formulert bort av H ved sist rullering av NTP, gjennom en merknad om at hvis det blir penger til overs på resten av E136, kan en se på Veblungsnes. Alle skjønner at kostnadene i Romsdalen kommer til å øke, og at det trengs friske midler til Veblungsnes.