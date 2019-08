Leserbrev

Svar til Oddbjørn Vassli.

Oddbjørn Vassli er i en kommentar uenig i at gondolsprosjektet er et godt eksempel på prosjekter som hadde tjent på bedre forankring i tidlig fase. Han viser til en liste over prosesser og informasjonsmøter som de har gjennomført.

Våre år i arbeidslivet har lært oss følgende: hvis du inviterer til innspill og dialog uten å være villig til å justere kursen i et prosjekt, så risikerer du at konfliktnivået faktisk øker med hvert møte. Bakgrunnen for at SV og Ap arrangerte eget debattmøte om reiseliv var nettopp fordi tilbakemeldingene var at allerede gjennomførte møter i regi av Romsdalen AS bar preg av enveiskommunikasjon.

Et annet eksempel i denne prosessen som vi opplever som uheldig er tidsfristene for behandling av reguleringsplanen. Denne legges ut på høring i sommerferien, ikke før slik Vassli hevder. Siste skoledag var 21. juni, med høringsfrist den 18. august. Behandling i planutvalget var 27. juni. Helt innafor lovens rammer, men lite egnet til å sikre bred deltagelse. Planlagt behandling i kommunestyret er satt til 5. september. Det gir administrasjonen knapt med tid på å ferdigstille og kvalitetssikre reguleringsplanen slik at kommunestyret får et godt nok beslutningsgrunnlag til å gjøre sitt vedtak. Før dette skal saken gjennom planutvalget. Noe som gir enda mer knapphet på tid.

Det er ikke tilfeldig at Rauma Arbeiderparti løfter behovet for en bredere forankra samfunnsutvikling som en av våre tre fanesaker til valget. Vi tror det er helt nødvendig for å oppnå gode resultater over tid. Hvis utviklingsarbeid blir preget av rolleblanding og tette nettverk, forvitrer tilliten i samfunnet, konfliktnivået øker og du risikerer at utviklinga til slutt stopper opp.

Vi er virkelig opptatt av at Rauma-samfunnet fortsetter, og helst øker, farten på samfunnsutviklinga. Det tror vi er helt nødvendig for at vi skal nå de målene vi har satt oss. Videre synes vi både du og andre har gjort mye bra. Og vi vil gjerne stå der og fortsatt heie fram prosjektene som kommer. Men da ønsker vi oss prosesser som oppleves å være involverende og uten stramme tidsfrister.

Selv om vi nå registrerer at enkelte elementer tas ut av planen tror vi både Romsdalen AS og Rauma kommune bør vurdere om oppsatt tidsplan for regulering av pendelbane er fornuftig.