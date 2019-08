Tragedien Trollveggen

Leserbrev

Som nærmeste nabo til den nå så omtalte Trollveggen, opplever vi gang på gang at Sea King-helikopteret svever over oss, og da vet vi at noe tragisk vanligvis er på gang. Denne galskapens fjellvegg, og dens blodige historie, er skapt og utviklet av en type menn som ikke eier samvittighet eller omtanke for de mange foreldre og søsken som sitter igjen med sorgen over en tapt sønn og bror.

Man ønsker å kalle denne hasardiøse leken med døden for «klatresport» men det er det så langt ifra. Det er en sport som leker med livet. En dødelig utgang er innkalkulert. Like fullt fortsetter man denne galskapen.

For ikke så lenge siden så fulgte vi en nær kusine og mor til graven. Hun mistet sin eneste sønn i den velkjente klatreulykken for 35 år siden, 6. august 1984. Da Hans Christian Doseth og hans klatrevenn Finn Dæhlie omkom i fjellmassivet Great Trango Tower. (Hele tragedien ligger inne på Internett). Hans mor kom aldri over tapet. Vi som sto henne nær, så hva en slik tragedie gjør med et menneske. Tårene kom ved den minste hentydning til tida før ulykka. En energisk og sprudlende mor ble gradvis desillusjonert og vi så hvor hun led. Denne 6. august ble det som skulle bli en triumf, endte i en bunnløs tragedie.

Så kan man spørre seg: Er denne sporten verdt prisen som etterlatte må bære, for høg? Ja mener jeg. Hvis det finnes et forsvar for denne leken med livet, så må det kun være at klatreren har valgt det sjøl, og derved være parat til å dø for denne meningsløse leken.

Disse redningsaksjonene har uvegerlig en ikke ubetydelig økonomisk side.

Meg bekjent så er det ikke de pårørende som må bekoste redningsaksjonene, men våre skattebetalere.