Romsdalseggen og Romsdalsgondolen

Leserbrev

Bakgrunn for merknaden:

Jeg uttaler meg her som privatperson med et engasjement for turstien Romsdalseggen. Jeg føler et delvis ansvar for turen; jeg har vært med å lage dette til et produkt og gi den et eget navn i 2007, samt bidratt i diverse grupper opp igjennom som har jobbet med å utforme turen fram mot den form den har i dag.

Mine innsigelser går på at etablering av Romsdalsgondolen er et prosjekt som vil skade Romsdalseggen som produkt og dermed gamble med den største suksessen innen aktivitetsbasert reiseliv vi har i Rauma.

Romsdal AS og styreleder i Tindesenteret har i sommer gitt uttrykk for at en gondolbane til Nesaksla ikke vil ha noe negativ innvirkning på Romsdalseggen i forhold til søknadsprosessen for å bli nasjonal turiststi.

Jeg mener tvert om at realisering av Romsdalsgondolen vil ødelegge den Romsdalseggen vi kjenner i dag og at det ikke er samsvar mellom utbygging av Romsdalsgondolen og det å få Romsdalseggen godkjent som nasjonal turiststi.

Romsdalseggen er allerede i dag et unikt produkt som de fleste som driver aktivitetsbasert reiseliv kan misunne oss.

Markedet for turen kan enkelt reise hit med tog eller bil. Transporten videre med buss til utgangspunktet for turen gir oss en glimrende mulighet for å dele informasjon om turen og styre ferdselen. Ved dårlige forhold kan man la være å sette opp busser, ved stor pågang og godt vær kan man spre avgangene over en større del av dagen og dermed ha god kontroll på ferdselen over eggen. Det at fjellturen ender i et bysentrum er unikt og gir store muligheter for sunn næringsutvikling.

Tog til Åndalsnes og buss til Vengedalen, for så å gå den fantastiske fjellturen tilbake til bysentrum. Dette er en drøm av et produkt og passer veldig godt inn i konseptet ”Nasjonal Turiststi”. I den grad det er mulig å snakke om ”bærekraftig reiseliv” så er dette så nær det er mulig å komme!

De siste åra har det vært en kraftig vekst i besøkstallet på Romsdalseggen, fra 10 000 i 2015 til 27 000 i 2018.

I 2017 var jeg med på å lage en spørreundersøkelse for å kartlegge litt i forhold til hvem det var som tok turen, hvilket erfaringsnivå de hadde, værforhold undervegs, hvordan de opplevde tilretteleggingen, om de opplevde turen som trygg, mm. Dette ga mange interessante svar.

Turen over Romsdalseggen er som sikkert de fleste kjenner til lang og tung, med flere krevende partier og lite le for vind og vær. Det var derfor oppløftende å se at nesten alle som svarte på undersøkelsen hadde hatt godt vær på turen over fjellet. Her på Nordvestlandet er vi jo godt kjent med omskiftelig vær gjennom sommeren og vi kan derfor forstå at når været først er bra så er det svært mange som går turen. Tellere fra SNO har vist at i 2015 gikk så mange som 39,9 % turen i løpet av 10 dager! I 2018 var det som kjent svært godt vær i lang tid og da ble 26 % av alle som gikk til Rampestreken registrert på 10 dager. Vi kan derfor forstå at det er svært stor tetthet av turgåere over eggen når været først er bra. Dette kom også klart fram i spørreundersøkelsen der mange takk fram dette med å gå i kø som et element som trakk ned opplevelsen.

Alle oss som har gått Romsdalseggen vet at topografien gir noen naturlige flaskehalser. Og det er nettopp disse som er med på å gjøre turen unik; luftig egg uten at det er altfor teknisk vanskelig. Allerede i dag oppleves dette problematisk på de travle dagene og bidrar til kødannelse og venting.

Tovegstrafikk på Romsdalseggen

Romsdal AS hevder at det er grunn til å anta at Romsdalsgondolen vil ha 110 000 reisende allerede fra første år. Det er all grunn til å forvente at en stor del av disse vil gå innover i fjellet og dermed gå Romsdalseggen motsatt veg av det konseptet er i dag.

Her er det flere passasjer som allerede med trafikk en veg er flaskehalser. Hvordan skal man løse tovegs trafikk på Romsdalseggen? Den naturgitte topografien gir ikke naturlig plass til dette.

Ved å starte turen fra Nesaksla kan vi forvente turgåere som er langt dårligere forberedt enn om man starter i Vengedalen. (En erfaring fra Trolltunga er at det er positivt for sikkerheten med en lang oppoverbakke i starten av turen. Da vil de som ikke har forutsetninger for å gå turen eller har dårlig utstyr sjøl velge å snu).

Det er lett å se for seg ulykker når turgåere med variert ferdighetsnivå og utstyr skal forsøke å passere hverandre på de utsatte passasjene. Hvilket omdømme vil dette skape?

En naturlig løsning på dette problemet vil være å bygge installasjoner på de smaleste passasjene slik at man kan gå i begge retninger. Ønsker vi at det som i dag er de luftigste passasjene skal gjerdes inn eller lages gangbruer for å sikre to vegs trafikk? Hvor blir det da av selve Romsdalseggen? Hvilket omdømme vil dette gi?

Jeg kan minne om at for å bli godkjent Nasjonal Turiststi skal bla ”Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv” følges. Noen aktuelle krav:

• ”Norges egenartete landskapskvaliteter skal bevares, og landskapets fysiske og visuelle karakter skal ikke skjemmes av inngrep som reduserer naturmangfoldet i form av naturtyper, arter og kulturlandskap. Intakt natur skal tillegges stor vekt i beslutninger som innebærer inngrep.”

• ”For å ivareta Norges omdømme, og grunnlaget for å nyte muligheten for unike og eventyrlige opplevelser, skal Norge ikke være preget av trengsel og masseturisme.”

Det er vanskelig å se for seg hvordan gondolplanene og økt ferdsel i motsatt retning over Romsdalseggen med påfølgende økt risiko for ulykker eller kraftig tilrettelegging på de smaleste passasjene vil bidra til å kvalifisere for disse kravene.

Konklusjon:

Romsdalseggen slik den er i dag er den store motoren i det aktivitetsbaserte reiselivet i indre Romsdal. Dersom Romsdalsgondolen blir realisert vil dette føre til:

Tovegstrafikk på Romsdalseggen med økt fare for alvorlige ulykker på de smale og bratte passasjene.

Tap av omdømme som følge av økt tilrettelegging.

Forringet mulighet for at Romsdalseggen kan bli Nasjonal Turiststi.

Vi kan ikke først bygge Romsdalsgondolen og deretter se på hvilke tiltak dette vil medføre for Romsdalseggen. Her må vi klare å se konsekvensene før det startes en utbygging.

Ordføreren i Stryn kom i sommer med god lærdom fra prosessen de har vært gjennom i Loen. ”Ikke bygg en gondol som går ut over en eksisterende attraksjon. Bruk heller ressursene på å skape flere attraksjoner.”

Planene om å bygge gondol på Nesaksla har gått ut på dato. Etter at reguleringsplanen som åpnet for dette kom i 2013 har Romsdalseggen utviklet seg til å bli et unikt produkt som de siste åra er blitt selve navet i reiselivet i Rauma.

Ikke ødelegg muligheten til å la Romsdalseggen fortsette å utvikle den aktivitetsbaserte reiselivssatsingen i Rauma ved å bygge en gondolbane som sender 100 000 turister midt i inn i navlen til produktet.