Hva mener partiene om samferdselspolitikk i Rauma?

Leserbrev

I kommende kommunevalgperiode vil viktige vegprosjekt i Rauma komme opp til behandling i kommunestyret. Jeg tenker her på vegen gjennom Veblungsnes og prosjektet Marstein-Monge-Flatmark.

Veblungsnes

Veien gjennom Veblungsnes vil berøre mange beboere der, og derfor bør alle politiske partier klargjøre hvilke alternativ de velger. Klargjøringen må komme før valget da dette vil kunne være avgjørende for hvilket parti som får stemmer fra Veblungsnes.

Statens vegvesen (STVV) vil ha en åpen vegløsning gjennom Tuen med fartsgrense på 80 km/t fra tunnelåpningen på Veblungsnes og til brua over Rauma. Helt utrolig spør du meg.

Dette vil gjøre det mer trafikkfarlig og føre til mer støy enn i dag.

Løsningen på Veblungsnes må være å gjøre gode og sikre trafikksikringstiltak langs eksisterende veg, med en omlegging av skarpsvingen før Sandtaket. Fartsgrensa må selvfølgelig være maks 50 km/t eller mindre.

Men hva mener partiene som stiller til valg i Rauma om dette?

Marstein-Monge-Flatmark

Når det gjelder prosjektet Marstein-Monge-Flatmark så er det en lang strekning som skal omlegges, og med flere vanskelige områder for vegbygging, men overhodet ikke umulig, bare man bruker fornuften og legger bort en eventuell prestisje.

STVV har lagt fram sine foreløpige trasévalg som pr. dato ikke er spikret.

Allerede i starten på Marstein mener jeg at i stedet for å legge vegen opp mot fjellet så burde vegen blitt lagt ned mot jernbanen og fulgt den forbi Kors kirke. Dyrkajorda som går tapt her kompenseres ved at dyrkajorda på Marstein blir spart. En annen stor fordel ville være at det ville blitt bare to trafikkårer gjennom Marstein, (jernbane/nyvei og dagens veg) og området fra bak Gjøa og boligfeltet til Mongehammeren ville fortsatt ligge der som i dag. Vannkilden som flere er opptatt av ville også forblitt urørt.

Videre oppover er tunnel gjennom Mongehammeren nødvendig, men fra utløpet på tunnelen på Mongesida så kunne nyveien med fordel stort sett fulgt dagens trasé mot tunellpåhugget på Rygg. Mye dyrket jord på Søre-Monge ville da kunne blitt spart, og også et mangesifret pengebeløp.

Tunnel fra Rygg og til like før Nordre Skiri er vel ikke til å unngå og er nok fornuftig sett fra STVV sin side, men hva med jernbanelinja som er like mye (eller like lite) rasutsatt som bilvegen?

Et samarbeid med Jernbaneverket om et felles rasoverbygg kunne vel vært fornuftig, men er iflg. STVV helt umulig å få til! Jeg stiller meg undrende til dette.

Så kommer vi videre til de første Skirigardene og her begynner strekninga som byr på problem. Bredden en her har til rådighet for ny veg er i minste laget i forhold til akseptabel avstand til hus og jernbane. Det siste jeg har hørt er at STVV og grunneierne kanskje har kommet til enighet om trasévalget.

Så kommer vi til den siste strekninga som er fra Skirimoen og til Nordre Flatmark.

Her er det som flere kjenner til en godkjent kommunedelplan fra 2008. Den gjelder alternativ 1, og en kan nesten bare «sette spaden i jorda». Men STVV vegrer seg for å gå for dette alternativet, med begrunnelse i økonomi og problem med ei vernet Rauma elv. Ekstra oppbygging i høgde på vegbanen har kommet inn som et «nytt problem» for alternativ 1 iflg. STVV. Hva problemet er vites ikke. Kan vel ikke være umulig å løse dette hvis viljen er til stede. Det siste jeg har fått vite er at NVE ikke stiller krav i økningen på høgden forbi Jetmundhølen, slik STVV hevder.

I stedet har STVV lagt fram to nye alternativ på denne strekninga, alt. 2 og 3. Begge disse vil være helt ødeleggende og en katastrofe for Nordre Flatmark og folka som bor der. Verna kulturminner, dyrka jord og et unikt landskap vil bli ødelagt.

Alternativene bør derfor klart avvises når det kommer til behandling i kommunestyret.

Fylkesmannen, fylkeskommunen og Riksantikvaren har varslet innsigelse til alt. 2 og 3.

Får ikke være med

Sjøl får jeg sannsynligvis ikke være med å behandle denne saka da den ikke kommer til behandling denne perioden. Derfor vil det være viktig for meg og også for andre å få vite hvordan de forskjellige partier i Rauma vil forholde seg til de forskjellige alternativ.

Svaret vil ha betydning, ikke bare for meg, men sannsynligvis også for mange andre, for hvilket parti det blir stemt på.

Det jeg vet pr. i dag er at Høyre går for alternativ 3. Alternativet som vil være en katastrofe for Nordre Flatmark og folka der. I og for seg ikke særlig overraskende, da det står i stil med det Høyres gruppeleder uttalte ved befaringen på stedet 13. juni, der vedkommende uttalte følgende: «Vi må hjelpe a Marit (Nauste) husk på hva hu har gjort for oss»!

Som vi skjønner hadde gruppelederen ordførervalget i 2015 i tankene og et ønske om at Høyre må gjengjelde denne tjenesten ved å stemme for alternativet som er det beste for Marits ønsker. Er det noen som «lukter på ordet «korrupsjon»? Så får vi da vente å se om Høyre står på dette når saka kommer til behandling.

Videre på samme befaring viste ordføreren stor uvilje for at grunneier Per Bersås skulle få komme med sine synspunkter ang. alternativ 3 til de frammøtte kommunestyremedlemmene. Undertegnede tok da ordet (med utestemme) og ba ordføreren om at Per Bersås måtte få komme med sine betraktninger. For dette «stuntet» fikk undertegnede kraftig kjeft av ordføreren, som ikke egner seg på trykk. Hvilken agenda ordføreren hadde for å være avvisende til Per Bersås vites ikke, men kan vel lett gjettes. Ved befaringer er det viktig å lytte til synspunkter til berørte parter, men dette gjelder tydeligvis nok ikke ordføreren.

Hvilket alternativ går dere for?

Spørsmålet mitt til de andre partiene blir følgende:

Hvilket alternativ vil dere gå for i denne saka?

Alternativ 1: Går mellom elva og jernbanen som i dag, men som tar bort storsvingen etter Skiriundergangen, og som ikke fører til problem verken for eiendommen Skirimoen eller for Nordre Flatmark.

Eller alternativ 2: Jernbanen blir flytta opp til husa på Nordre Flatmark, og husa må rives og garden fraflyttes.

Alternativ 3: Vil rasere garden Nordre Flatmark og fraflytting vil være et resultat.

Fredete kulturminner og mye dyrka jord vil gå tapt, og et unikt landskap vil bli ødelagt.

Jeg utfordrer alle partier utenom Høyre til å ta seg tid til å svare på dette spørsmålet og selvfølgelig før valget, i Åndalsnes Avis.