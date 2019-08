Nattog – et tidsriktig og miljøvennlig alternativ

Leserbrev

Et nattog på Raumabanen er et tidsriktig og miljøvennlig transportalternativ. Tilbudet vil styrke Rauma som en attraktiv bokommune og gi fylket ytterligere ett persontransporttilbud i retning Østlandet. Vi er spørrende til om det er politisk vilje til å prioritere nattog, men synes det er både positivt og spennende at Rauma SV ønsker å jobbe for at det igjen skal bli nattog mellom Åndalsnes og Oslo.

Det er snart 20 år siden det siste nattoget kjørte ut av Åndalsnes stasjon i retning Oslo. 9 september 1999 kunne Åndalsnes Avis fortelle at «Nattog blir for dyrt. NSB vil heller gi de reisende nye togsett med høgere standard og øke antallet avganger på dagtid. Dermed legges nattogene fra Åndalsnes ned.» I konkurransen med fly, bil og buss, tapte jernbanen da lønnsomheten forsvant.

Men verden er i endring og klimaengasjementet har økt. Det synes å være en økt interesse for et mer miljøvennlig transportalternativ når folk skal forflytte seg. Og hvis man kan bruke natta til å reise komfortabelt mens man sover, så tror vi stadig flere er interessert.

Også passasjertransporten på Raumabanen er i vekst. Det var 3,2 prosent flere kunder i 2018, sammenliknet med 2017. Totalt var det 124.670 passasjerer mellom Åndalsnes og Dombås i løpet av fjoråret.

NTB skriver fredag at toginteressen har eksplodert og at rekordmange nordmenn dro på togferie i sommer. Nyhetsbyrået har også sett på togturistenes ønskeliste. Blant ønskene er flere sovevogner og flere typer sovevogner. Dessuten mulighet for å ta nattog med sovekupé på billigere vis ved å dele kupeer.

Det ble i 2013 gjort et forsøk i Rauma på å få tilbake nattoget til Oslo. Rådmannen skrev i sin innstilling til politikerne at «Nattog er det unike konkurransefortrinnet knyttet til jernbane. Det bør arbeides for gjeninnføring av tiltaket også på Raumabanen.»

Vi er tilhenger av subsidier for å opprettholde gode kommunikasjonstilbud i distriktene. Trolig er det ikke økonomisk lønnsomt, men hvis politikerne heller måler samfunnsøkonomisk gevinst, er det håp om at nattoget kommer på sporet på Raumabanen igjen.