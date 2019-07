Åpent brev til Per-Jonas Bakke

Leserbrev

La meg ta det først som sist. Jeg er enig at vi nå forsøker å samle kapital til å få realisert gondol prosjektet på Nesaksla. Når det kommer til fullverdig servicehotell på toppen så er jeg heller lunken. Et utsiktspunkt med ei fjellstue, i mindre skala en den som ligger i Ålesund, er ingen dum ide.



Jeg leser i ÅA 27. juni innlegget fra Hans Holdener en utvandret Raumaværing. Han ivrer etter å få satt i gang gondolprosjektet på Åndalsnes. Et prosjekt det har vært snakket om i over 40 år. I den forbindelse kommer han inn på sidrumpa, trauste romsdalinger/raumaværinger som er skeptiske og negative til gondolprosjektet. Mye er rett i hans fremstilling.



Det er derfor med forbauselse at jeg leser i ÅA. 29. juni. Et innlegg fra Per-Jonas Bakke, som uten å legge noe i mellom, går til fullstendig frontalangrep på Holdener. Jeg ble helt paff, så flau. Flau over å kalle meg Raumaværing, over den aggressive måten du opptrer på. Selvsagt skal du få lufte dine synspunkter Bakke, men retorikken du bruker er rett og slett forkastelig. Er det slik vi ønsker å motta risikovillige investorer på? Hadde ingen våget å gamble, investert og brukt penger i det ganske land, hadde vi fortsatt travet rundt med hest, og kjerre her oppe i steinrøysa.

Jeg er selv en utvandret raumaværing. Jeg kan si meg langt på vei enig, i at det er sånn vi ofte blir oppfattet. Vi blir somregel sett på som, noe pessimistiske, de som ofte står med nisselua tredd langt ned om ørene, de skeptiske, de negative, de forsiktige, og de misunnelige, å de som forsøker å motarbeide naboen om han gjør det bedre en oss. Kjenner du deg ikke igjen Bakke?

Ut fra mitt perspektiv og erfaringer så synes jeg Holdener traff spikeren klokkerent på hodet. Ja. jeg kjenner meg igjen i beskrivelsen, jeg har heller ikke noe problem med å vedkjenne meg det. Beskrivelsen passer på meg, på deg, og mange andre av vi som er stolte av å kalle oss selv for Romsdalinger. Uten selv å kjenne Hans Holdener, så er jeg samtidig sikker på at hans leserbrev ble forfattet med et glimt i øyet. Selvsagt også med en bakenforliggende undertone, da i et forsøk på å vekke oss Raumaværinger fra vår dype tornerosesøvn.



Bakke, du fyrer videre løs fra hofta, å da ender det som det ofte gjør. Total skivebom. Det eneste du noen lunde treffer på, er at Holdner forsøker å «fyre opp stemningen». Det er dine ord Bakke, men heller Ingen innertier. Jeg mener han med rette, forsøker å gi oss et spark bak!



Du skriver at det i Rauma «har vært, og at det er fremdeles utvikling». Hva er det du forsøker å fortelle oss? Er det innbyggertallet du baserer dine påstander på? Et innbyggertall som har lagt i en nedadgående trend siden toppen i 1976? Er det at innbyggerne i kommunen, heller velger å bli en del av nabo kommunen? Eller er det at Rauma kommune med en gjeld på ca 850 mill. som så vidt har klart å karre seg ut ROBEK? Kjære deg, hvorfor tror du kommune økonomien er så skakkjørt? Er det også et ledd i den positive utviklingen? Hvordan skal kommunen opp og frem rent økonomisk om vi ikke skal legge til rette for næringslivet?



Videre hamrer du løs med å forsøke å forklare oss din oppfatning om at Rauma har fått en horv med tilflytta «smartinger». Hva med alle «smartingene» som har flyttet bort og vekk fra Rauma, etter endt utdannelse? Befolkningsveksten har i bestefall stått bom stille i utallige år!

Det er i hvert fall ikke særlig smart å påstå at bla. Innbyggerne i turistbygden Geiranger, som lever av turistnæringen, er i «harnisk» på mengden av turister i bygda. Geiranger er gGeiranger pga. turismen. Hva tror du Geiranger vært uten turistene? Hva hadde de levd av der innerst inne i Storfjorden, om det ikke var for at det var tilrettelagt for turister? Da er det også nærliggende å spørre seg, hva om alle var like konservative som deg? Hva om ikke innovatører planla byggingen av Trollstigeveien, en gang på 1920 tallet. Hva om Raumabanen aldri hadde blitt bygget? Hva om kommunen nektet å være med på den rivende utviklingen, av offshoreeventyret på midten av 70 tallet? Den gang blomstret økonomien og det var mer en nok arbeid til alle. Forøvrig var folketallet i Rauma på sitt høyeste nivå på den tiden.



Mye av det lokale næringslivet er basert på turisme. Da av turister, som ønsker å oppleve fjord og fjell. Da må vi også legge til rette for det. For Rauma trenger turistene, og turistene trenger Rauma. Vi må ønske de med finansielle muskler hjertelig velkommen til å bidra til utviklingen, selv om ikke de som er villig til å investerer nødvendigvis bor under ei rotvelt, ute i skauen et sted i Kommunen. Vi kan ikke skyve de fra oss, fordi noen innfødte ønsker å gå mutters alene i fjellheimen en søndags ettermiddag. Ønsker du å gå alene er ikke det et problem, du kan til og med gjøre det i sentrum av Åndalsnes en lørdags kveld. Ikke akkurat en pulserende småby, men det er vel slik du ønsker det skal være?



Vi må strekke ut en hånd, å rope ja takk! til alle som ønsker å bidra med å finansiere utviklingen. I Rauma finnes plenty med steder å oppsøke, om man ønsker å være for seg selv. De plassene er det lokalbefolkningen, som er de privilegerte til å kjenne til. Det samme gjelder for innbyggerne i storbyer rundt om i verden. Der vet de fastboende hvor turistfellene befinner seg, å unngår de stedene om de ikke jobber der, eller ønsker å vise venner og familie serverdighetene. Hva om du hadde fått besøk utenifra. Hva er det du er stolt av i kommunen, hva ville du ha vist dem av serverdigheter?



Hva hadde Rauma vært uten en velgjører som Wenaas (les. Helsehus, Kulturhus). Som har turt å satse. All honnør til han som velger å gi noe tilbake til kommunen. Selv om dette er opptjent kapital, innen turistnæringen fra andre steder rundt om i verden. Hva med «prosjekt tilhørighet», som finansieres av Kjell Inge Røkke? Alle kronene han gir som økonomisk støtte til lag og foreninger rundt om i regionen.



Hva skjer med et Rauma kommune om utviklingen fortsetter å sakke akterut. Jo det skal jeg fortelle deg Per-Jonas Bakke. Det vil fortsette som nå. Folketallet synker, gjelda øker, og til slutt går alt raka veien, rett ad undas. Dette er den veien det vil gå, om du og MDG får det som dere vil.



Jeg burde vel også strengt tatt, søkt om tillatelse til å engasjere meg i et lokalsamfunn jeg ikke lengre er en naturlig del av. Uansett tar jeg sjansen på at jeg får en fribillett til å ytre meg, akkurat som det Hans Holdener fikk.



En liten digresjon helt på tampen.



Miljøpartiet De Grønne går for å være et sentrumsparti. Etter din publikasjon der du retter et heftig angrep på kapitalismen, vil det nå være naturlig å betrakte MDG, som et parti langt ute på venstre fløy. Karl Marx ville vært henrykt av ditt sosialistiske tankesett Per-Jonas Bakke.