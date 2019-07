Gondol-svar til Oddbjørn Vassli

Leserbrev

Gondol-kaptein Oddbjørn Vassli er fornærmet fordi han blir angrepet ”når vi seriøst arbeider for å utvikle vårt framtidige reiseliv…”

Når man går ut så høyt på banen som Romsdalsgondolen gjør, og proklamerer noe som må være en verdensnyhet: ”Norges første bærekraftige gondolbane” (Har noen hørt om en bærekraftig gondolbane noe annet sted i verden?), da må man forvente at det stilles spørsmål ved hva det er som skiller en bærekraftig gondolbane fra en ikke-bærekraftig. Og når det viser seg at det hele koker ned til at ”vi skal ikke bygge vei” i anleggsperioden, da nærmer det seg det vanlig folk kaller en bløff. Ingen nevner med et ord hvor de reisende kommer fra. Man kan bedrive så mye snikk-snakk og ordkløveri man bare vil. Folk skjønner at en ”bærekraftig gondolbane” er tullprat.

Videre får vi høre at reiselivsinntjeningen vår er på ulands-nivå. Jeg vet ikke hvordan man har greid å regne seg fram til at det i en av de store reiselivskommunene i verdens rikeste land står dårligere til enn ”i utviklingsland”. Jeg har hatt å gjøre med ganske mange turoperatører i ganske mange u-land. Jeg kan fortelle at det er ikke mange likhetstrekk. Å tegne et bilde av ulandstilstander i reiselivet i Romsdalen framstår som en smakløs manipulering med tall.

Vassli lener seg på Gro Harlem Brundtland for å forsvare bærekraften i gondolsatsingen. Det er dristig. Hele bakteppet for Brundtlandkommisjonens innføring av bærekraft-begrepet i 1987 var en erkjennelse av at utviklingen er i ferd med å ta knekken på kloden. Vi er på feil kurs. Vi må ta noen alvorlige grep hvis jorda vår skal kunne bære våre etterkommere.

Å få en cruise-basert gondolbane til å passe inn i dette bildet, det er kun mulig med den strategien Romsdalsgondolen bruker: å uthule begrepene til det meningsløse. Fra å være ”Verdens beste kommune for naturglade mennesker”, stolt kåret til Norges beste kommune-slagord i 2011, blir vi nå latterliggjort med ”Norges første bærekraftige gondolbane”.