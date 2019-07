Leserbrev

'Fjell i midten av by på nordvestlandet, gis bort til bruk for gondolbane og spahotell. Fjellet er daglig benyttet som stedets 'storstue', til stor glede for innbyggere og turister i "Verdens beste kommune for naturglade mennesker'". Dette viser seg å ikke være så viktig for fremtiden. Betingelsen er kun at kommunens innbyggere får noen smuler tilbake - om det blir noen...'

Slik kunne en tenkt annonse sett ut for noen dager siden. Overskriftene som faktisk kom, gjorde at flere enn meg fikk en dårlig start på dagen. Og dessverre - det var ikke 1. april.

Nei, dette er ikke spenstig. Derimot luftig "risikoatferd" som går ut over mange. Det bevarer ikke miljøet. Bærekraftig er det selvsagt ikke å krasjlande gondolbane og spahotell mitt i et naturområde som turister hittil har oppsøkt pga - nettopp - det uberørte! At planene ikke har omfattet sårbarhetsanalyse og konsekvensutredning mht miljø, er overraskende. Er det flere aspekter man har glemt å konsekvensutrede? De siste års økende fokus på å redusere energi-bruk, burde kanskje også fått noen røde lamper til å lyse...

Man har regnet på hva dette (kanskje) vil koste og hvor mye man (kanskje) får ut av det. Men er det samtidig regnet på hva man mister? Turister har gjennom ca 150 år kommet hit for å oppleve uberørt natur. Dette kan det snart bli slutt på.

Jeg har hørt argumentet om "at det finnes så mange andre fjell å ta av" - altså at turgåerne kan velge andre områder. Det finnes nok av gode argumenter mot utbygging, men hvis man først må planlegge et anlegg - finnes det nok av andre kortreiste fjellområder vel så godt egnet. Hva med gondolbane opp fra Isterdalen til et svært lite brukt område vest for Norafjellet? Der kunne en gangsti føres videre til en fantastisk utsikt mot Trolltindene fra en uvanlig vinkel, i tillegg til at utsikten vestover også er flott. Spahotell kunne kanskje planlegges nær start, der det allerede er planer for hotell ved Sogge. PS: Ikke ta dette som et altfor konkret forslag fra min side, men kanskje det likevel er noen prosent bedre enn det hittil planlagte?

Jeg er generelt ingen fanatisk motstander hverken av gondolbaner eller spa-hotell. Men plasseringen oppå dette enestående verdifulle ene fjellet, strategisk plassert midt i byen og kommunen, til manges daglige glede - det er jeg i mot!

Kommunen mangler hotellkapasitet. Spahotellet på toppen hjelper neppe mye på dette. Åndalsnes sentrum har to digre 'signalbygg', men ellers altfor mange tomme og forfalne bygninger. Det kan utgjøre en nedtur for turistene - uansett om man har tatt spa eller ikke. Vedlikehold og utnyttelse av områder og hus i sentrum, burde snarest settes på kommunestyrets agenda!

"Klar overvekt i kommunestyret for forslaget"? Ja, kanskje. Men i tillegg til den ene nei-stemmen, uttrykte to representanter en viss tvil og at saken burde vurderes nærmere når nå planene er utvidet. Kommunestyrevedtaket i 2013 gjaldt kun gondolbane. Det var gjort i 'en annen tid' i forhold til dagens fokus på energi og miljø. Plutselig gjelder det heller ikke kun gondol, men gondol + spahotell. Det lukter litt av 'bordet fanger'!?

Alle har en demokratisk rett og plikt til å mene hva de vil. Privatpersoner, private bedrifter og politikere. Problematisk blir det når politikere blander roller. Flere kommunestyrerepresentanter har enten aksjeinteresser eller nøkkelroller i Romsdalen AS eller Romsdalsgondolen AS. Romsdalen AS eier 100% av Romsdalsgondolen AS, så i praksis eier man da en tilsvarende del av Romsdalsgondolen AS. Hvor sunn en slik politikerrolleblanding er, kan diskuteres.

Aksla er i ferd med å bli stjålet rett foran øynene på innbyggerne. Iflg den uoffisielle statistikken i Åndalsnes Avis, var det nær 50/50 % for og i mot utbyggingen. Ikke så klart likevel? Saken har stor offentlig interesse - kanskje man burde ha folkeavstemning?

Se gjerne en dokumentar fra 2017 "Invadert av turisme". Sendt om igjen på NRK2, fredag 28.06 kl 19:30.