Noen ser mulighetene – andre begrensningene!

Leserbrev

Etter at vi i Romsdalen AS presenterte planene for gondol med tilhørende fasiliteter på toppen av Nesaksla, har debatten omkring bærekraft, destinasjonsutvikling og hvordan framtida vår skal se ut eskalert.

De fleste som velger å skrive innlegg både i aviser og på sosiale medier, er kritiske og skal ha alt som det er. Det vil egentlig si to skritt tilbake, fordi den som står stille i dagens samfunn, tar egentlig to skritt tilbake når verden raser videre uansett.

Den legendariske ishockeyspilleren Wayne Gretzky skal bl.a. ha uttalt følgende; «You miss 100% of the shots you never take». Jeg synes det er en godt utsagn i overført betydning til de siste dagers debatt. Du må skyte for å få scoring. Dersom vi aldri skal fyre av gårde et eneste skudd, så blir vi nok heller aldri noen stor aktør innenfor reiselivet framover. Et enstemmig kommunestyre har vedtatt en samfunnsplan der vekst innenfor nettopp reiselivet står sentralt. Det betinger at vi våger å satse.

I Rauma har vi i mange år hatt dyktige næringslivsfolk som har turt å ta sjansen mange ganger. Det har ført til at Raumas befolkning har en arbeidsplass å gå til. Faktisk er det slik at over 90 % av befolkningen som er i jobb, har sin arbeidsplass innenfor kommunens grenser. Uten de dyktige gründerne/næringslivslederne, de som har turt å løsne det skuddet, hadde situasjonen vært helt annerledes.

På samme måte må vi nå våge å satse innenfor utviklingen av reiselivet vårt, som kun har stått for 4 % av verdiskapinga i kommunen vår. Vi har altså ikke vært noen stor reiselivskommune slik mange har hevdet.

I Loen har gondolen alene sørget for 44 nye arbeidsplasser. Romsdalen AS har som ett av sine mål å utvikle Rauma til å bli en ledende bærekraftig destinasjon. Gjennom gode samarbeidspartnere skal vi tilby miljøvennlige turisttog på Raumabanen. Dette toget skal gå flere ganger om dagen, til faste tider, opp og ned til Bjorli. I Flåm er det 1 million reisende med Flåmsbanen årlig, Raumabanen har 130 000……Gjennom god tilrettelegging skal de reisende på Raumabanen få en unik opplevelse i verdensklasse. Tenk deg å sitte på toget oppover Romsdalen i en kupé av glass, slik at du nyter hele den vakre utsikten vi har å tilby. Samtidig får du servert et måltid av lokale matvarer framstilt av bønder i Rauma og drikke fra vinbonden på Veblungsnes.

På fjorden skal vi ha batteridrevne båter som tar folk ut på en unik opplevelse på fjorden. Båten går helt lydløst og uten å forurense til Veøya, Hjertøya, Molde, Vestnes og tilbake til Åndalsnes. Hver dag til bestemte tider. Jeg har tatt en slik batteridreven båt i Flåm, og det var en fantastisk naturopplevelse da båten skled lydløst framover på fjorden, og vi kunne bl.a. se et vakkert pleid naturlandskap med sauer som beitet oppover lia. Tenk deg å komme fra en storby og oppleve dette!

Sammen med Lesja kommune og flere skal vi også utvikle destinasjonen Bjorli. Alpintoget går selvsagt fra Åndalsnes stasjon til Bjorli gjennom hele vinteren. Vi må tilby for eksempel barnefamilier opplevelser som gjør at de blir lengre i vårt område. For Romsdalen AS er det viktigere at turisten blir ett døgn lengre, enn at vi får en ny turist hver dag.

Og så var det den gondolen da….. Egentlig er det ikke en gondol, men pendelbane. To vogner med plass til 45 personer i hver vogn, hvor den ene går opp mens den andre går ned. Dette vil gjøre fjellet Aksla tilgjengelig for alle. I tillegg kan du få gode opplevelser på toppen. Da snakker vi om kvalitetsopplevelser. Selvsagt skal det ikke flomme over med soft-is, juggel fra Kina og fulle folk som enkelte liker å framstille det. Det skal være kvalitet i alle ledd, og vi har allerede fått «bestilling» fra 100 investorer/næringslivsledere fra Mellom-Europa, som over 2 dager skal møtes for å snakke business og nyte Romsdalen på toppen av Aksla når pendelbanen står ferdig.

Jeg tillater meg også å være litt personlig på slutten. En av mine beste venner fikk for noen år siden diagnosen MS. I dag er han mer eller mindre lenket til rullestolen, og han kommer seg aldri av egen maskin opp på Aksla igjen. Kompisen min har gått Norge på langs på ski, han har vært på alle toppene du kan tenke deg i vårt område, og han var fram til sjukdommen rammet ham den sprekeste karen jeg visste om.

Tenk om han og jeg kan få ta gondolen opp til Aksla en sommerdag i 2021! Sammen kan vi nyte utsikten der oppe, og med tilrettelagte stier kan vi ved hjelp av rullestolen «rusle» oss en liten tur der oppe, og mimre om gamle dager. Etter rusleturen inntar vi en bedre middag, laget av verdens beste kokk, og du skal ikke se bort fra at vi avslutter med et glass fra den allerede nevnte vinbonden på Veblungsnes.

Til slutt vil jeg avslutte med en setning som jeg har som «ledesnor» i mitt daglige arbeid:

«Ingenting er umulig å få til, det umulige tar bare litt lengre tid».