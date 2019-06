Leserbrev

Jeg er en av oss vanlige raumaværinger du karikerer som lite nydebatterende, negativ, pessimistisk, viljeløs – som har valgt å bygge et godt liv her.

I gondol-pakkesaken spiller ikke din relasjon til Rauma eller meninger om folkene her noen rolle. Bra forsøk på å fyre opp stemningen. Det som er viktig er at du er investor. Som investor driver du ikke veldedighet for å være snill «isfjordsgutt» (?) med påtatt lokal tilhørighet. Investorer putter penger på en forventet avkastning. Og det er helt ok. Men vi trenger ikke å vise deg tillit, for du har allerede klokkertro på avkastningen i prosjektet og fyrer opp stemningen for egen vinning. Som en real investor.

Du røsker hardt i Raumaværingene med leserinnlegget ditt. Så jeg velger å kommentere noe av det du lirte fra deg.

I Rauma har det vært og det er fortsatt utvikling. Sett deg inn i lokal næringslivshistorie og lokalhistorie generelt før du karikerer det motsatte. Dette kan du gjøre også fra Sveits, om du skulle være interessert i mer enn penger.

Det flytter forresten smarte folk hit allerede. Arbeidslivet her trenger kompetansen deres. Dessuten portretterer du trenden som skjer selv, fra Andermatt, til Åre – de kommer for å slippe det byen byr på. Ellers flytter de smarte IKKE til Loen og Geiranger. Der er innbyggerne i harnisk på grunn av mengden cruise-besøk i bygda.

I Rauma har vi kløktige, nøysomme, arbeidsomme, utholdende innbyggere som står på for å utvikle samfunnet rundt seg. Politikerne i Rauma er dyktige og skal ha ros for at de tør å representere som folkevalgte i et demokrati med mange meninger. Næringslivet i Rauma her har dyktige, endringsvillige og fremoverlente ledere som har stått på både før og etter finanskrisen. Det er vi til sammen som er bærebjelken i samfunnet.

Kommunen har skammelig dårlig økonomi akkurat nå. Verken sesongarbeidere, høye leiepriser på boligmarkedet i turistsesong, økt suvenirhandel, økt cruise-turisme, konflikt på trange passasjer over Eggen, eller leikarringen på dugnad for å underholde turister vil skape vesentlige merinntekter til kommunen. Dette grandiose prosjektet vil det være du primært som tjener på. Kommunen sitter igjen med samme problemstilling. Hvordan fremskaffe mer penger av turismen?

Du sier ellers; «Starten heter Gondol». Jeg er ikke villig til å la «en fot i døra» eller gondolen, være starten på flere unødvendige investortunge tiltak som gir småpenger inn i kommunekassa. Jeg vil ikke være med på nedbyggingen av det som gjør Rauma attraktivt som både reisemål og bosted for smarte mennesker. Vakker, urørt natur med fravær av cruiseturister.

Så før du arrogant kaller oss for feige, bortgjemte, negative, pessimistiske og viljeløse: Vær ærlig; det blir lite penger til fellesskapet her i Rauma av denne nedbyggingen av natur med fjellspa og hyttehoteller. Du er en investor som skal melke en merkevare, Romsdalseggen – «bærekraftige omgivelser og ren natur».

Som Raumaværing er jeg ikke interessert i å rasere vår oppbygde merkevare, i bytte mot dobling av antall cruiseanløp og en voldsom infrastruktur som ikke gir penger mer tilbake til kommunekassa enn noen skarve eiendomsskattepromiller som så mange allerede vil til livs i kommunen vår.