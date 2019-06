Tusen takk, nå har vi svaret…

Leserbrev

Du har helt rett, herr Vassli. Innovasjon Norge og dere andre som liker å hive rundt dere med bærekraftig bruker UNWTO sin definisjon som på engelsk er:

«Making Tourism More Sustainable. A guide for policy makers» og rapporten heter: «Action for More Sustainable European Tourism» men av en eller annen grunn er disse endt opp i «bærekraftig reisemål». Det hadde vel vært mer naturlig å skrive noe som «Hvordan få et reisemål mer bærekraftig…»

Og/eller «Arbeide for mer bærekraftige europeisk turisme». Det ble sikkert litt for tungvint for Innovasjon Norge så de kuttet ut litt.

Det var nok her de gjorde den stor feilen, å arbeide for mer bærekraftig er noe helt annet enn bærekraftig.

Vi ønsker en mer bærekraftig gondol, hvis man sammenlikner med tidligere installasjoner. Det kan man si, men å kalle den bærekraftig, det går ikke.