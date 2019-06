Kanskje verdens første bærekraftige gondolbane!! Ingen har hørt om noe lignende!!

Leserbrev

Hvor innholdsløst er det mulig å definere «bærekraft», og likevel slippe unna med det? Her er svaret: «Norges første gondol bygd etter bærekraftprinsippene». Med påstigning på cruisebåtkaia og avstigning mellom baren og bassenget i spahotellet. Hvor? I Rauma, kommunen med visjon om å være «Verdens beste kommune for naturglade mennesker».

Først får man en million kroner i støtte for å tilrettelegge Romsdalseggen som «nasjonal turiststi». For deretter å sperre stien med et gondoldrevet spahotel – hvor fotturistene skal sluses rett inn i hotellanlegget. Det er en skamløs profitering på fjellfolkets mangeårige innsats for å tilrettelegge for friluftsliv.

Rauma kommune og Romsdalseggen AS har finlest vilkårene til Innovasjon Norge for å kunne kalle seg en bærekraftig turistdestinasjon og oppdaget at – jøss, begrepet er jo helt innholdsløst. Vi kan ture fram akkurat som vi vil med cruiseturister, gondolbane, spahotell og hytteby oppunder Kirketaket. Vi gjør bare noen kosmetiske grep, så kan vi heise bærekraftvimpelen på toppen av gondolen.

Det hele er en hån mot alt som har å gjøre med bærekraft, grønne verdier og miljøbevissthet. Dette må være det nærmeste man kommer en krigserklæring mot alt det som Norsk Fjellfestival har stått for i 20 år: «Det holder med et fjell». Så har da også Miljødirektoratet stoppet arbeidet med å gi Romsdalseggen status som «Nasjonal turiststi».

Det blir interessant å se hvilken vei «naturgledekommunen» Rauma går, hvis de nå må velge mellom nasjonal turiststi eller cruise/gondolbaserte spa-turisme.

Midt oppi dette er det ganske drøy kost å lese hvordan gondolaktivistene selv oppfatter miljøutfordringene med gondolbanen: «Det oppfattes ikke til å være noen lokale motsigelser mot naturinngrepet byggingen medfører, selv ikke fra naturvern-orienterte aktører som den lokale turistforeningen», heter det i Romsdal AS sin egen forretningsplan. Den lokale turistforeningen har ikke engang behandlet spørsmålet.

Mon tro om det mildt sagt lemfeldige forholdet til sannheten om miljøkostnadene gjenspeiler resten av markedsanalysene. Det kan se ut som om de har fått de svarene de har bedt om. Sikkert er det iallfall at Miljødirektoratet, fra flere hold, kommer til å få korrigert det tendensiøse bildet som gondolaktivistene gir av de lokale forholdene.

Daglig leder i Romsdalen AS: «Vi skal gjøre dette på en bærekraftig måte, og slik at vi i ettertid kan stå rakrygget i forhold til det vi har gjort og bygd ut.» Hva ryggraden til daglig leder er laget av skal jeg ikke ha sagt noe om. Men skamvett er iallfall ikke et framtredende særtrekk hos prosjektledelsen.

PS: Innlegget er først pubisert på Stein P. Aasheims Facebook-sider.