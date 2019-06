Kunstgressbane på Vågstranda og i Isfjorden

Leserbrev

Skulle ikke tro at slike prosjekt skapte så mye debatt som nettopp disse to har gjort den siste uka.

På forrige formannskapsmøte så vedtok vi å finansiere to kunstgress-prosjekt her i kommunen, nemlig Vågstranda og Isfjorden. Eller rettere sagt, Isfjorden vedtok vi i budsjettsaka på forrige kommunestyremøte. 23 Mai. Der tok jeg opp kunstgressbane på Vågstranda, men fikk beskjed fra rådmann at jeg kunne ta det på neste formannskap, for da hadde de fått vært i møte med fylkesmannen. Da gjorde jeg det.

Ap og SV stemte imot prosjektet på Vågstranda. Det at Ap ikke synes at dette er noe å bruke penger på er jo deres sak, men at de i etterkant prøver å vrenge saken dit hen at Vågstranda sniker i køa før Isfjorden, og dermed sår tvil blant innbyggerne om Isfjorden kan bli realisert, er veldig beklagelig. Og ikke så lite frustrerende!

Registrerer også at de uttaler i sitt leserinnlegg:

«Hele poenget med å sette opp slike prioriteringer er få til en mest mulig rettferdig fordeling mellom ulike deler av Rauma, at idrettslag som søker først, også blir prioritert først og at det gjøres kvalitetsmessig vurderinger av hvert enkelt prosjekt. Nå er hele denne ordninga i ferd med å bli kortslutta, ettersom Høgre med venner er i ferd med å vedta et spillemiddelpotten prosjekt helt uten faglig grunnlag, uten at vi kjenner konsekvensene blir for Isfjorden og alle de andre spillemiddelprosjektene i Rauma og uten at vi kan vurdere de ulike prosjektene opp mot hverandre».

Rettferdig fordeling mellom ulike deler av Rauma, hva er det? Er det slik at Ap da tenker seg at hvis ei bygd får finansiert med spillemidler ei skøytebane eller et idrettshus eller en tursti, så kan ikke den samme bygda få bevilga penger til ei kunstgressbane på x antall år fordi da må vi politikere prioritere ei anna bygd først? Eller mener dere at hvis det blir finansiert ei kunstgressbane i fjor i kommunen, så kan vi ikke vedta det i år for da må vi ta et tursti-prosjekt eller liknende?

De som søker først, blir prioritert først ... Hva er det?

Da vil det si at når Isfjorden ble prioritert først og bevilga penger til des 2017 ... Så skulle alle andre prosjekt stå på vent til Isfjorden vart ferdig, sjøl om det i dette prosjektet ble mange innsigelser på plassering av bana og det derfor ikke var mulig å få ferdig til tenkt tid?

Da er det veldig pussig at ikke Ap med Kjølmoen i spissen ikke tok til motmæle når vi hadde omdisponering av allerede vedtatte 4,5 mill. fra Isfjorden til Åndalsnes kunstgressbane i budsjettjusteringssaka i juni 2018.

Vi bevilger sågar 0,9 mill. ekstra også for prosjektet på ÅIF sitt anlegg, fordi det vart dyrere enn først kalkulert, altså, totalt 5,4 mill. Dette var penger som var bevilga til kunstgressbane i Isfjorden, men ble omgjort til ÅIF si kunstgressbane på dette møte. Ikke ett eneste ord ble skrevet eller sagt om denne omdisponering fra Kjølmoen si side ... Dette er mye mer alvorlig, å kunne satt Isfjorden på vent i langt tid, i og med at det her var snakk om å bytte prosjekt på allerede vedtatte penger! Er det derfor du reagerer så kraftig kanskje, på at Vågstranda kjem opp nå, fordi du vet at pengene til Isfjorden vart borte i fjor ...? Eller kanskje det vedtaket var gått i glemmeboken? Men heldigvis er de pengene på plass igjen på inneværende års budsjett. Og Vågstranda sniker dermed ikke i køen for slike prosjekt ... Det var det vel ett annet prosjekt som gjorde, hvis en er av den oppfatning at prioriteringer må følge et slavisk oppsett! Når en først skal komme med innsigelser om ukloke handlinger overfor andre politikere, som har et anna syn enn en selv, så må en opplyse om bakteppe også.

Det at Ap også bruker grensejusteringssaka ang. dette prosjektet synes jeg er nesten helt utrolig! For det første så er Vågstranda per dato tilhørende i Rauma kommune. Sjansen er vel stor at bygda blir tilhørende Vestnes fra 01.01.2021, men vedtaket fra kommunaldepartementet er ikke kommet enda. «Å selge pelsen før bjørnen er skutt» kan vise seg uklokt i mange sammenhenger ...

Ordføreren har forklart både i leserinnlegg og fb-grupper dette med grensejustering mellom to kommuner ved flere anledninger nå. Så det forstår de fleste hvordan fungerer og at dette ikke blir et problem for kommunen.