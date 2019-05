Hvorfor bare vinke adjø til Vågstranda 1. januar 2021?

Leserbrev

Et klart flertall (66%) av 424 innbyggere på Vågstranda (Hjelvik/Våge) står bak et ønske om å forlate Rauma som kommune og gå over til Vestnes.

Et flertall i formannskapet har i en høringsuttalelse 03.05.19 sagt at de tilrår dette. Blir vedtaket i kommunestyret den 23. mai det samme, går saken til departementet for endelig avgjørelse.

Kommunestyret bør etter min mening utsette høringsuttalelsen til det nye kommunestyret er konstituert i oktober.

Bakgrunn: Det synes klart at all den usikkerhet som har bygget seg opp i løpet av de siste 8–10 år, har forårsaket at befolkningen på Vågstranda har mistet tilliten til det nåværende politiske styre i Rauma.

Jeg tror at den berørte befolkningen på Vågstranda vil være villig til å vurdere på nytt en utskillelse hvis de får visse garantier/innrømmelser, og vil derfor foreslå følgende som et nyvalgt kommunestyre bør legge til grunn:

Hvis Vågstrandas innbyggere trekker søknaden om overgang til Vestnes kommune, vil Rauma kommune foreslå:

Beboerne i det aktuelle området slipper eiendomsskatt så lenge de må betale bompenger i Vågstrandtunnelen

Vågstranda grunnskole vil forbli kommunal skole så lenge foreldre med barn der, ønsker det. Skolen vil gjennomgå en opprustning. Alternativt vil kommunen godkjenne en friskole

Måndalen vil få ny skole for elever også fra Vågstranda som skal til ungdomsskolen

Rauma kommune vil bidra til etablering av kunstgressbane

Rauma kommune vil etablere et nytt byggefelt på Vågstranda for bygging av selveierboliger og utleieboliger i regi av Rauma Boliger. Vågstranda vil bli det mest interessante område i Rauma i fremtiden med hensyn til pendling til arbeidssted

Går søknaden til behandling i departementet og blir avslått, er det for sent å forhandle om på få bli. Og er gresset så grønt på den andre siden? Blant annet har Vestnes 4 promille eiendomsskatt.

Utsett saken til første møte i det nye kommunestyret. Vår samfunnsplan for 2019–2030 har som ett av tre mål: 200 flere innbyggere. Da tar det seg veldig dårlig ut å starte med å miste 424 allerede i starten!