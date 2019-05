Ja takk til mer svømming i barnehagen!

Leserbrev

I vinter har de eldste barna i Åfarnes Barnehage vært på svømming i svømmehallen fire onsdager på rad. Det har vært utrolig nyttige timer. Etter bare fire økter i hallen har foreldre merket betydelig fremgang når det gjelder barnas trygghet og ferdigheter i vannet. Dette sier litt om hvor viktig svømmetrening og lek i vannet med riktig veiledning fra utdannede personer er.

I fjor kom det fram at norske barn er dårligst i Norden til å svømme. Bare halvparten av norske femteklassinger er svømmedyktige, mot 90 prosent av de islandske og svenske femteklassingene. Definisjonen på svømmedyktig er å kunne svømme minst 200 meter sammenhengende. Flere pekte på at svømmetreningen må starte tidligere (kilde: nrk.no og vg.no).

I fjor fikk Rauma Kommune 340.000 kroner i statlige midler for å starte dette svømmetilbudet.

Vi håper virkelig at Rauma Kommune søker om midler på ny slik at barna som kommer etter får samme mulighet som årets fem og seksåringer. Dette vil legge et viktig grunnlag for svømmeferdighetene til barna våre.