Din lokalavis. Vårt demokrati

Leserbrev

Kjære leser. Jeg er glad for at du nettopp nå sitter og leser din lokalavis. Enten du akkurat har bladd opp en side i papiravisa, klikket deg inn på en sak på pc-en, eller åpnet avis-appen på mobilen. Lokalavisa er viktig. Den står for nærhet, samhold og identitet i lokalmiljøet. Den holder deg oppdatert på sakene som betyr mest for ditt liv i det daglige.

Lokalavisene spiller en viktig rolle i demokratiet. Vi trenger medier som kjenner nærmiljøene, og som kan følge lokalpolitikken og det lokale næringslivet tett. Vi vet at lokalavisene er sentrale i å sørge for at lokaldemokratiet i kommunene fungerer. Det gjør lokalavisene til selve fundamentet i det norske mediemangfoldet, og viktige for gode lokalsamfunn.

I mediestøttemeldingen jeg nå har lagt frem ønsker vi å sikre denne demokratiske bærebjelken. På små steder klarer dessverre ikke markedet alene å bevare et lokalt medium. Å legge til rette for lokalmedia i hele landet, gi de de bein å stå på slik at de kan levere kritisk og undersøkende journalistikk er en av hovedprioriteringene i mediestøttemeldingen. Vi vil ikke ha blindsoner eller halvskygger i mediekartet.

Alle politikere i små og store kommuner skal sees i kortene. Alle med makt må ha noen som følger med og stiller spørsmål på vegne av folk.

Mediestøtten må i større grad ha som målsetting å legge til rette for lokale medier i hele landet ved å sørge for omfordeling til små lokalaviser.

Vi har om lag 240 aviser i Norge i dag, og antallet har holdt seg stabilt lenge. Selv om pressestøtten har en del av æren for dette, har mye forandret seg siden 60-tallet. Produksjonstilskudd skal legge til rette for et mangfold av aviser. Likevel er det slik at over halvparten av potten går til de fem største avisene. Derfor er det på tide at vi tar en grundig gjennomgang av hvordan vi bruker og fordeler de om lag 300 millionene som går til denne ordningen.

Slik at du kan dele og se dine barn eller barnebarn score mål for det lokale fotballaget, bli informert om konsekvensene av beslutningene i kommunestyret for din hverdag, eller finne ut hvilke kultur- og fritidstilbud du kan delta i denne uka. Regjeringen skal bidra til at du har en avis du kan innlegg til for å delta i den offentlige debatten og lokaldemokratiet. Bidra slik at din lokalavis kan fortsette å utvikle den gode lokale journalistikken som er viktig for deg og ditt nærmiljø.