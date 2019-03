Leserbrev

Et «apropos» til Karin Husøys ønske under vignetten «Summetonen» 21.03.19

Karin du må gjerne ønske nyplanta trær

men det hjelp så lite,

det toget gikk 5 år attende, det ska du vite.

Som et hjertesukk da Viktoria alleen blei snauhogd, skreiv i flg. 25.03.2014:

«Kor blei alle trea av, i berre spør,

borte blei dei i ett sabla tempo,

ein blei aldeles ør.

Viktoria alleen e rasert,

rykka opp med rota,

kvista, kjørt på dynga og skrota.»

I et internt notat fra 2014 har i anført. Sitat: «PS! Det har forundra me veldig at ikkje ein einaste reaksjon har kommet på den vandalisering som har funnet sted i Viktoria alleen. E det bare I som reagerer på herverket???

DS.

Karin,- da e me altså 2,

men lell, det hjelp så lite med Karin og Kjell.

Me ligg langt etter skjema,

5 år e gått, den praktfulle alleen

e kje` lenger tema.