Ingen hindringer for en rask oppstart i 2019

Leserbrev

Vi i FAU Måndalen Barnehage vil gratulere Rauma Kommune med utslaget av rettsaken vedrørende Helsehuset. Utfallet har hatt stor betydning for vår sak for bygging av nytt barnehagebygg i Måndalen. Nå ser vi ingen hindring til at bygging kan få rask oppstart nå i 2019. Tomten ved idrettsanlegget står klar. Barnehagebygget ble satt til å stå klart august 2020.

Vi krever en rask iverksetting fra Rauma kommune sin side vedrørende byggeprosess. Det er gitt klare signal at utfallet i rettsaken ville avgjøre for oppstart og bygging av den nye barnehagen i Måndalen.

Vi husker fortsatt tilbake til leserbrevet fra Ordføreren i Åndalsnes Avis i desember 2017 og julegaven som ble gitt den gangen med lovnad om ny barnehage i Måndalen og Isfjorden. Den gleder vi oss nå til å åpne.

Vi vil påpeke hvor viktig det er med kommunikasjon, samarbeid og mulighet for å dele ulike synsvinkler for å unngå feil i prosessen og oppnå et godt resultat for et bygg og bruksområdet barna skal bruke over flere år før skolestart.

Vi ønsker kommunen lykke til i videre!