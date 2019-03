Ha takk då Rauma kommune - for di rausheit!

Leserbrev

So har du lukkast då Rauma i det livsviktige prosjektet ditt: Å få flytta ein gammal, håplaus stabeis i Måndala frå garden og bustaden hans til ein plass han aldri har budd på før, til Monane, - den for nokre tiår sidan udyrka ruskemarka som vart til Vemorafeltet. Livsviktig fordi det i følgje avisene (det er der eg har fått informasjonen om flyttinga) vil vere umogleg for brann-, helse- og politivesen med GPS å finne og berge meg frå hjarteinfarkt og ildebrann dersom eg framleis skal bu der eg i snart 50 år har hatt heimen min.

Eg skjønar no at eg har hatt altfor stor tiltru til moderne navigasjonssystem. Eg burde naturlegvis ha forstått at GPS’n som meistrar namn på alle på dei korte vegane som tek av til høgre frå Monavegen, ikkje kan greie å finne ein namngjeven lengre veg som tek av til venstre.

Eg meiner, men truleg tek eg feil der og, at eg i mitt relativt lange liv ikkje har vore spesiell kravfull når det gjeld kommunale tenester. Buplassen er rydda, vegane opparbeidde og asfalterte utan ei einaste kommunal krone. Vedlikehald, brøyting og sanding sørgjer eg sjølv for. Søppel dragsar eg eit par humdre meter til kommunal veg, der eg ogso hentar posten. Det heile utan å synast synd på meg sjølv.

Det einaste eg har bede kommunen om, er å få behalde mi gamle innarbeidde, tradisjons- og kulturberande adresse, i samsvar med §§ 6.4, 6.6 og 7.4 i kommunens eiga forskrift for adressetildeling. Men det var visst for mykje. Sjølv for ein kommune som i sin karakteristikk av seg sjølv har valt ordet «raus». Truleg er mi gamle ordbok med definisjon av «raus» gått ut på dato, til liks med meg sjølv. Eg får nok ta meg ein tur innom kommunekontoret og få deira oppdaterte definisjon av ordet.

Teikn på langt framskriden alder er det nok og når eg framleis går rundt og trur at «eit ord er eit ord, og ein mann er ein mann». Eg burde sjølvsagt vite at ein tek ikkje ein kommune på ordet når administrasjonen skriftleg lovar å ta ei sak opp til ny behandling.

Eg burde og vite at det i kommunal samanheng er avlegs å snakke om «skikk og bruk» og forvente svar på brev med konkrete spørsmål og problemstillingar. Eg skjønar at eg i det minste bør vise litt tolmod og ikkje allereie no vente svar på brev sendt so nyleg som i mars 2017 og i januar og november 2018, - det siste med kopi både til ordførar og aktuelle kommunale utval. Men det hadde då vore kjekt med ei lita helsing om at breva er mottekne i alle fall.

Men eg skal vakte meg for å gjere kommunen urett: det kan no hende dei tek sikte på å sende både mottaksbekrefting og svar, - «post mortem».

Til slutt ei opplysning til alle som utan GPS har planer om å besøke meg og slå av ein prat over kaffekoppen: De finn meg framleis oppå Øverlandsbakkå på Sønstevoll, ikkje frammi Monaveia.