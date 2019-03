Klimasynderne må ta ansvar

Leserbrev

Selskaper som fortsatt forurenser i 2030 har ikke livets rett.

Karbonavgifter og klimakvoter til tross - selskaper som Equinor, Shell og Aker Solutions tjener fortsatt store penger på å slippe ut klimagasser. 100 selskaper står for 71% av verdens klimagassutslipp siden 1988, hvis man medregner utslippene fra produktene de selger.

Dette er bakgrunnen for at Grønn Ungdom foreslår et krav om at næringslivet skal være netto utslippsfritt innen 2030. Selskaper som fortsatt slipper ut klimagasser om elleve år, bør beskattes så høyt at forretningsmodellen blir umulig. Vi foreslår i første omgang at CO2-avgiften økes opp til 1500 kr. pr. tonn, og at denne trappes opp årlig. Inntektene fra avgiften bør gå til et omstillingsfond for næringslivet.

Et av de store spørsmålene i klimapolitikken er hvorvidt det er mulig å kombinere de nødvendige utslippskuttene med fortsatt økonomisk vekst. Vi tror og håper at det er mulig. Norge har et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv, som har blant de beste forutsetningene i verden for å levere grønn, utslippsfri vekst. Forslaget vårt innebærer i praksis at bedrifter som leverer grå vekst i 2030 ikke lenger vil tjene penger.

Deler av næringslivet bidrar allerede aktivt til et raskt, grønt skifte. Men det finnes også store selskaper som overhodet ikke planlegger å omstille seg. Petroleumsbransjen har for eksempel tenkt å produsere olje og gass gjennom mesteparten av dette århundret, og har hittil fått tommelen opp fra politikerne.

Det gule vestene i Frankrike viser hvor upopulær klimapolitikken kan bli om den største byrden legges på vanlige folk. Vi kan ikke forvente at enkeltmennesker går med på å endre livsstil hvis næringslivet får fortsette å forurense med nærmest frie tøyler. Alle skal være med på klimadugnaden, men de store klimasynderne må kutte først og mest.