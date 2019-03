Det må tas ladegrep i Møre og Romsdal

Leserbrev

I en ny rapport fra Norsk elbilforening kommer det fram et stort behov for utbygging av hurtigladere i Møre og Romsdal. 55 500 nye elbiler er ventet på veiene i fylket innen 2025, og da trengs det over 400 nye hurtigladere på plass.

Rapporten ble lagt fram tidligere denne måneden, og er Elbilforeningens innspill til den nasjonale ladeplanen som regjeringen arbeider med. Stortinget har bestemt at alle nye biler skal være utslippsfrie innen 2025.

Nå må våre lokalpolitikere presse på for en fornuftig pris for bruk av strømnettet, slik at hurtiglading blir bygd ut i hele landet.

Lokalpolitikerne må ta ansvar for å stille areal til disposisjon for hurtigladestasjonene.

Elbilforeningen mener det må bygges større ladeparker hver 15. mil langs hovedveinettet, og minst en hurtigladestasjon hver 5. mil langs fylkesveinettet. Videre må hver kommune ha minst to hurtigladere. Dette for å legge til rette for den millionen nye elbiler som må ventes på veiene, hvis elbilveksten fortsetter opp til 100 prosent av nybilsalget i 2025.

For Møre og Romsdal betyr dette:

• Det fins 4677 elbiler i fylket i dag, men nye 55 500 vil komme på veiene fram mot 2025.

• Da behøves det 406 nye hurtigladere, mot 75 i dag.

• Av det sannsynlige behovet for hurtigladere i 2025, er bare 16 prosent på plass i dag.

Dagens tariffsystem i strømnettet er en av de store hindrene for at det blir kommersielt lønnsomt å bygge ut hurtiglading i hele landet. Ikke minst går dette utover mindre sentrale strøk.

Elbilforeningen mener det trengs en omlegging av dette systemet fra nasjonale myndigheters side. Samtidig må lokale politikere blant annet legge til rette areal, både for større ladeparker og for hurtigladestasjoner langs veiene.

Det trengs et stort løft for hurtiglading, både for dagens elbilister og for de mange møringer og romsdalinger som skal bli det. Her må nasjonale myndigheter, lokale myndigheter og ladeoperatørene jobbe godt sammen, slik at vi lykkes med målet om at hele nybilsalget blir utslippsfritt om seks år.