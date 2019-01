Toppturturisme og ulykker

Leserbrev

Norge har mange flotte fjell for toppturer på ski. I motsetning til mange andre land kan en her ferdes i uberørt natur, uavhengig av skitrekk og preparerte nedkjøringer. Under gode forhold kan en få flotte turer og spennende nedkjøringer. Mange av toppturfjellene ligger nært kysten, som på Sunnmøre, Romsdal, Lofoten og Lyngen. Her er det rik tilgang av snø, samtidig som mildvær innimellom får snøen til å sette seg. Det gir flotte forhold, både for opptur og nedtur. Ideelt for de som kjører randonee eller telemark.

Men, nærheten til kysten gir også ustabilt vær: kraftig vind, store snøfall, regn om vinteren. Det gjør fjellet farlig, spesielt for de skientusiastene som etterspør bratte nedkjøringer. Er det brattere enn 30 grader kan rasfaren bli en alvorlig trussel. Og selv om en beveger seg i flatere terreng, kan raset komme fra en fjellside i nærheten.

For de av oss som bor nær terrenget trenger ikke dette bli noe stort problem. Vi kan planlegge tur når vær og føre er bra. I tillegg kan vi se ut vinduet om morgenen og ta en siste sjekk før vi drar av sted. Om været likevel ikke skulle slå til, kan vi banne for oss selv, avlyse dagens topptur og forsøke neste helg.

For de som har reist lang er de ikke like lett å avlyse. De kan ha tatt ut ferie, koordinert med venner, betalt for transport og bestilt overnatting. Vi har sett at utenlandske turister ignorerer advarsler om dårlig vær før de legger ut på fotturen til Preikestolen, Trolltunga eller Romsdalseggen. De har også gjort en stor investering, og da er det ofte ingen mulighet til å utsette til været blir bedre. Avlyser de å gå i dag kan muligheten være borte for alltid.

Turistene som vil på topptur vil føle det samme presset. Noen ganger kan en velge en annen og sikrere tur, men ofte kan det være rasfare i hele området. Et problem i dag er at etter som turmålene er blitt mer kjent, er mange ute etter trofeer. En vil ha med seg de mest kjente turene, de som Facebook-venner og andre har hørt om. Da er det ikke lett å bytte ut Preikestolen med en tur rundt Breiavatnet i Stavanger sentrum, eller bytte ut den flotte skitoppen Kirketaket i Romsdal med en av de lavere og helt ukjente toppene.

Nå er jeg sikker på at de som leier ut rom til disse turistene gir advarsler. Men som sagt, for skituristen som har investert mye i tid og penger på å ta toppturen akkurat nå, er det ikke lett å avlyse. Det en kan spørre om, er om de kystnære fjellene med svært usikre værforhold i det hele tatt skal markedsføres for vinterturister. Slik markedsføring finner vi på nettsidene til både Visitnorway, Fjordnorway og flere andre. Ett av turmålene som omtales er Tamok-dalen. I den internasjonale versjonen av nettsidene til Visit Norway, under overskriften ”It's peak season” står det, ”A notable case in point is the Tamok valley, situated within driving distance of the coastal town of Lyngen. The territory is dominated by large rounded peaks, long couloirs and big open faces”, i korthet - det er toppsesong og Tamok dalen har høye, avrundede topper, bratte daler og åpne fjellsider.

Kanskje vi burde tenke oss om en gang til før vi markedsfører toppturer om vinteren i Norge?