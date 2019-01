Farstad i full vigør, Mikkelsen!

Leserbrev

Oddvar Mikkelsen er bekymret for utviklingen i Venstre. Han er spesielt opptatt av hvordan Venstre som distriktsparti har utviklet seg. Retorisk spør han hvor undertegnede er, og henger på at både partiet og bygdene trenger min person.

For egen del oppfatter jeg et slikt spørsmål og utsagn positivt. Jeg kan bekjenne at jeg lærte mye både av Oddvar Mikkelsen og andre i Bondelaget de åra jeg var på Stortinget. Mye god landbrukspolitikk kom ut av dette samarbeidet. Hadde landbrukets folk vært mindre opptatt av å kritisere Venstre, hadde dette samarbeidet kanskje kunnet fortsette!

Etter at jeg ikke fikk gjenvalg til Stortinget høsten 2017, har jeg vært uten formelle politiske verv, og har det siste året i all hovedsak konsentrert meg om å være reiselivsdirektør i Visit Nordmøre og Romsdal, – en jobb som hver dag gir meg utvidet innsikt i nærings- og distriktsutvikling. Ikke minst er jeg opptatt av grensesnittet mellom landbruk og reiseliv som del av dette.

Frode Heimen, som er Venstres 3.-kandidat til fylkestingsvalget 2019, har i et tidligere innlegg svart opp det Venstre står for i nærings- og distriktspolitikken. Det er mye mer enn det enkelte liker å ta innover seg. Nok om det her. Mitt hovedanliggende nå er å svare Oddvar Mikkelsen at jeg står opp for landbruket og distriktene fortsatt, og jeg har mye å gi som politiker. Kanskje mer enn noen gang! Som førstekandidat og fylkesordførerkandidat for Venstre til fylkestingsvalget høsten 2019 skal jeg både gjennom valgkamp og i fylkestinget vise at jeg er i full vigør, og vil kjempe for det landbruket og andre i Møre og Romsdal er opptatt av.