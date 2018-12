Det koster så lite å gjøre en stor forskjell

Leserbrev

21. desember er årets mørkeste dag. Endelig snur sola og det blir lysere. Men for noen er alle dager like mørke. Midt i julestresset og de siste forberedelsene markerer Røde Kors denne dagen med å rette oppmerksomheten mot de av oss som savner noen å snakke med.

Vårt budskap er enkelt, men sterkt: Alle kan bry seg. Alle kan gjøre noe for andre og bety en forskjell i andre menneskers liv. Den beste medisinen for et menneske er et annet mennesker.

Flere har det tungt

Røde Kors har de siste årene sett en økning av mennesker som sier de savner noen å snakke med. Særlig er det de eldre og yngre i Norge som tar kontakt med Røde Kors. Jeg er sikker på at vi alle kjenner noen som kunne trengt et besøk eller en vennlig samtale for å bekrefte at vi bryr oss.

I en rapport Røde Kors lanserte i høst kommer det frem at det er mange eldre i Norge har et stort savn av sosialt fellesskap. Rapporten viser at et stort antall eldre er underernært på kontakt. Røde Kors har 9000 frivillige i besøkstjenesten som gjør en stor innsats hver uke, men det trengs flere.

Blant unge, har Røde Kors merket en økning av ungdommer som ringer vår hjelpetelefon, Kors på Halsen. Bare fra 2015 til 2017 har vi opplevd en dobling av barn og unge som kontakter vårt samtaletilbud. Over 19.000 henvendelser ble til sammen besvart i fjor. Mellom 300 og 400 i uken.

Et gjentagende tema hos de unge som tar kontakt er at de ikke har noen å snakke med vanskelige ting om. Vi ser også at andelen ungdommer som rapporterer om psykiske helseplager fortsetter å øke.

Hvis flere blir oppmerksomme på hvor viktig det er å snakke om hvordan man har det, kan det være forebyggende. Ta kontakt før problemene vokser seg for store.

Det nytter

Vi ønsker å minne om at vi alle kan ta ansvar for å gjøre noe for at dagene blir litt lysere for noen som har det tungt. Mange meldte seg som besøksvenner etter at NRK Dagsrevyen hadde et innslag om ensomme Aud i Trøndelag. Det er mange som bryr seg! Røde Kors håper at denne varmen og engasjementet som folk nå viser varer gjennom hele året. Det er i hverdagen at innsatsen gir varig effekt.

Det er ikke så mye som skal til for at å vise noen rundt deg at: Du er ikke alene.

Kanskje du kan gi et ekstra smil til noen på gaten? Kanskje du har tid til å ta en kaffe med noen du vet setter pris på det? Hva med å slå av en prat med noen du ellers ikke snakker med? Eller gi et kompliment til noen du kjenner?

Det er ikke mye som skal til for å gjøre årets mørkeste dag litt lysere for andre!