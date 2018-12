Hva nå Innfjorden?

Leserbrev

Tirsdag 18. desember satte jeg morgenkaffen i halsen under åpning av Åndalsnes Avis. I en heller liten annonse kunngjorde Fylkesmannen at det var lagt følgende søknad ut til høring med svarfrist 22.01.19:

J.O. Moen Sandtak AS ønsker å etablere et mottak og mellomlagring av returasfalt, trevirke og hardplast i sitt sandtak, Breihjellen, i Innfjorden. Årlig mottak av inntil 15000 tonn returasfalt, 20,000 tonn trevirke og 20.000 tonn hardplast. Ja, du leste riktig , kvantumet var tusener av tonn. 55.000 totalt.

Ingen av de to topp-politikerne i kommunen jeg spurte, var kjent med denne søknaden.

Returasfalten, returplasten og trevirket skal males opp og transporteres inn og ut igjen med trailere. Man behøver ikke ha høyskole for å komme frem til den enorme mengde av trailere som skal til ved full utnyttelse – bortimot 2000 trailere! Ei heller for å tenke seg hva det kan bety for grunnen i området der dette skjer og påfølgende virkninger nedover Innfjorden.

Er det denne form for industri vi skal etablere i Rauma? Er dette industrien for naturgledens paradis som det vel vanligvis sies om Rauma?

Vi ønsker ikke denne form for virksomhet her.