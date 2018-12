Ikke økonomisk bæreevne til å realisere Nordøyvegen

Leserbrev

Vi ønsker å uttrykke stor bekymring for Møre og Romsdal fylke sin økonomi og evne til å løse sine primære oppgaver. En realisering av Nordøyvegen vil få betydelige konsekvenser for våre elever i videregående skole. Nødvendig vedlikehold og oppgraderinger på en rekke av våre videregående skoler blir skjøvet langt ut i tid, og flere skoler står i stor fare for å bli lagt ned.

Mange av våre fylkesveier trenger nødvendig vedlikehold. Med en realisering av Nordøyvegen vil fylkeskommunens evne til å ta tak i etterslepet på vedlikehold, utbedre fylkesvegene i bredde, få på plass mer trafikksikre kryssløsninger og videre satsing på gang- og sykkelveger bli kraftig redusert.

Møre og Romsdal fylkeskommune har i de senere årene lånefinansiert mange store investeringer som vil bli en tung bør på driftsbudsjettene når renter og avdrag i større grad skal dekkes inn. En realisering av Nordøyvegen vil forverre denne situasjonen.

Vi er redd en bygging av Nordøyvegen vil ramme de mange mindre og nødvendige investeringer på fylkesvegene og skolene rundt i fylket. Vi forventer at våre fylkespolitikere tar ansvar for hele fylket og alle innbyggerne. Vi kan ikke vente i mer enn 12 år på at trafikkfarlige veger og kryss blir utbedret. Mange steder kan liv settes i fare hvis ikke fylkespolitikerne tar ansvar.

Vi oppfordrer våre fylkespolitikere til å avlyse anbudskonkurransen for Nordøyvegen. La fylkeskommunen utrede videre hva som er økonomisk mulig å gjennomføre, ikke gå for en utbygging som vil knekke Møre og Romsdal fylkeskommune sin evne til å gi våre innbyggere gode tjenester.