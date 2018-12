Fiskestim utfor fjellet

Leserbrev

Fiskestim hoppet utfor Urkleiva…..alias: Fisken har stupt fra fjellet.

Jeg er på en måte litt involvert i historia om fiskene som skal ha hoppet 1.000 meter nedover fjellet fra Innfjordssida og til Isterdalen. Historien min: Det har vært fisketomt i Megårddammen i Isterdalen. Det hadde visstnok vært det siden gifta rotenon ble sluppet ut (der også) for noen år siden. Tidlig i høst kontaktet jeg Jostein Reiten, talsmann, for å høre om en kamerat og jeg kunne sette ut fisk igjen i Megårddammen (noen har funnet på at den skal hete Megårdsdammen). Ifølge Reiten ble midlertidig klareringen gitt, dersom settefisken ble hentet fra tilsvarende miljø. Dette ble godkjent da jeg sa jeg hadde kontakt med Linda Sogge (miljø: Rauma elv) Reiten ba meg imidlertid vente litt, for som han sa, det var noe lignende på gang i Istra elv. Der hadde man planer om å fiske elektrisk... Sannsynligvis ved å bedøve fisken og så plukke den opp og sette den ut i f.eks. Megårddammen.

Tiden gikk. Var et par ganger ved Megårddammen for å rekognosere. Men ingen fisk. Så erfarer jeg gjennom en kamerat at småfisk faktisk har blitt satt ut. Jeg ringer Reiten som sier at jeg skal kansellere mitt prosjekt. Jeg sjekket, og det var faktisk noen ørsmå vak i dammen, uten at jeg så fisken. Jeg antok at den måtte være veldig liten. Så gikk det noen dager og det ble meg fortalt at fisken som var i dammen hadde sluppet ut via, antagelig, en for stormasket sperring, der overskuddsvannet renner ut. Min slutning: Nok en gang: Null fisk i Lars Ola Megård sin dam.

Så leser jeg i ÅA at nå (1. des.) er fisken tilbake i dammen. Er den fisken også klar til å smette ut gjennom «sperringen»..? Men så kommer ÅA med den fantastiske meldingen om at fisken har stupt fra fjellet. Kan det bety at fiskene har hoppet fra 1.000 m høyde to ganger. Er det et engangshopp, så er det en sensasjon bare det. Men har fiskene, de samme – hoppet to ganger for å fylle dammen, så er det ikke bare Budstikka som kommer på besøk til Megårddammen. Men vi roer oss ned, kanskje er det ikke de samme fiskene. Så kan man spekulere over hvem/hva som har inspirert dem til å hoppe. Når vi likevel er inne på sensasjonelle, kan vi likegodt foreslå spekkhoggere, niser, makrellstørje, eller den slags som har jaget dem. Det merkelige er at man ikke har rapporter om døde fisker i fjellet, etter ferden i ura.

Hvis det er snakk om fisker som er mutert, så er jo dette tragisk. Da må en ny renselsesprosess igangsettes, men nå duger ikke rotenon lenger, skulle jeg tro... Og hva om disse «fiskepinnene» muterer med raumalaksen? Hele rotenonprosjektet i vasken. Men, det tennes et håp, en ny turistattraksjon kan være født. «Verdens eneste kommune med flyvende ørret fra 1.000 m høyde – uten fallskjerm!»