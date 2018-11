Fullstendig fragmentert fylkesting

Leserbrev

Ti ulike partier pluss tre ulike uavhengige grupperinger skal beslutte om Nordøyvegen skal bygges eller ikke. Den største investeringsbeslutningen i fylket noensinne kan bli avgjort av rene tilfeldigheter.

Tirsdag ble det kjent at John John Bruseth melder seg ut av Miljøpartiet De Grønne (MDG) for å kunne stemme ja til Nordøyvegen. Utmeldinga føyer seg inn i en politisk tradisjon i Møre og Romsdal. I inneværende periode var hele elleve partier representert på fylkestinget. I tillegg til de vanlige partiene (Ap, H, Sp, V, Frp, KrF og SV) finner vi Uavhengig valliste for Sunnmøre, Tverrpolitisk liste for Sunnmøre – Sunnmørslista, Nordmørslista samt MDG som er, eller rettere sagt var, representert for første gang i fylkestinget.

Med svake partiorganisasjoner og sterke personligheter blir det gjerne friksjon i den mer utradisjonelle partifloraen. La meg gi noen eksempler: Årsaken til at vi har hele to «sunnmørslister» på tinget denne gangen, var en intern krangel i forrige periode der to av tre representanter i partigruppa brøt ut og stiftet sitt eget parti. Gruppa for såkalt «uavhengige» vokser greit i denne perioden også. Først kom det et brudd i Nordmørslista der tre av fire representanter brøt ut. De tre fikk etter hvert selskap av en tidligere representant fra Frp og nå altså John John Bruseth, eks-MDG.

I praksis vil det ofte være tilfeldig og svært personavhengig hvordan disse representantene stemmer fra sak til sak. Noen stemmer stort sett med Frp, andre liker Ap eller H. Og hvis det kommer inn en vara, så kan bildet skifte fullstendig. Dette kan få politiske konsekvenser da disse grupperingene noen ganger ender på vippen. I forrige periode klarte Arbeiderpartiet så vidt å sikre flertall med støtte fra Sunnmørslista. Men da budsjettet for 2012 skulle vedtas, brøt en representant fra Sunnmørslista ut og plutselig hadde Høyre, Frp og KrF flertall. På neste fylkesting skal skjebnen til Nordøyvegprosjektet besluttes, og igjen kan denne floraen av enkeltpersoner og fogderipartier bli avgjørende. Det skaper spenning og dynamikk i saka til siste slutt, men utfallet kan bli nokså tilfeldig – selv i en sak som er så viktig både for øyfolket på Nordøyane og den fylkeskommunale økonomien.

Et slikt politisk utgangspunkt gjør det svært krevende å få til en god og langsiktig styring av Møre og Romsdal, og det skaper behov for at de mer etablerte partiene er bevisste på sitt ansvar for å få dette til å henge sammen.

Generelt har de mindre grupperingene begrenset evne til å ta helhetlig ansvar for fylket og liten vilje til å gjennomføre upopulære beslutninger. I neste periode kommer Møre og Romsdal til å ha mer behov enn kanskje noen ganger før for noen som klarer å ta de vanskelige beslutningene. Derfor håper jeg velgerne vil tenke seg ekstra nøye om når det nye fylkestinget skal velges i 2019.