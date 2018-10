By og land, hand i hand

Leserbrev

I lørdagsavisa kommer gruppelederne i Høyre, Venstre, Frp og Marit Nauste med et innlegg som delvis kritiserer Rauma Arbeiderparti og delvis gruppelederen personlig. Noe av det som skrives inneholder karakteristikker som det er krevende å forholde seg til. Vi ser at KrF ikke har skrevet under på innlegget, og antar at de har valgt å takke nei. Det takker vi for.

Vi skal prøve å svare på den mer saklige delen av det som tas opp. Først litt om investeringsnivå: En summering av alle investeringer vedtatt bevilget i budsjett siden 2013 i sentrum gir knappe 764 millioner kroner. Det kan være noe avvik på hva som bevilges og hva som faktisk brukes på grunn av periodiseringer og overskridelser/underforbruk.

Dessuten mangler investeringene som blir vedtatt utenom budsjettprosess, som kjøp av tomt i Teglverket og ekstra innskudd til Tindesenteret Eiendom. En kunne brukt regnskapstall, men det vil da være forsinkelser i tallmaterialet og det er tungvint å finne fram på grunn av måten det rapporteres på. Det er fullt mulig å bestille en helt nøyaktig oversikt. Den vil i så fall vise at en halv milliard i sentrumsinvesteringer er et forsiktig anslag.

Det er også, som gruppelederne sier, helt riktig det ikke bare er kommunale lån som er brukt til å finansiere disse investeringene. Men svært mye er betalt med lånte penger. Per 31. 12. 2017 hadde Rauma kommune knappe 864 millioner kroner i total lånegjeld. Det er over dobbelt så mye som i 2013. I KS sitt kommunebarometer 2017 for gjeld rangeres nå Rauma på 419. plass av 426 kommuner.

Videre hevder gruppelederne at Arbeiderpartiet har stemt for alle sentrumstiltak unntatt Strandgata. Det er feil.

* 3. november 2015 ønsket Ap en diskusjon om budsjettarbeidet i formannskapet blant annet for å se på investeringsnivået.

* 1. desember 2015 foreslo Ap foreløpig investeringsstopp. Nedstemt.

* 15. desember 2015 foreslo Ap på nytt foreløpig investeringsstopp. Nedstemt.

* 29. oktober 2016 foreslo Ap å utsette sentrumsinvesteringer. Nedstemt.

* 15. desember 2016 foreslo Ap å utsette sentrumsinvesteringer. Vedtatt med 14 mot 13 stemmer.

* 28. november 2017 stemte Ap mot forslaget fra V, H, Frp, KrF og Uavh. om å framskynde investeringene i Strandgata

* 12. desember 2017 stemte Ap igjen mot forslaget om å framskynde Strandgata.

* 6. juni 2018 foreslo Ap å utsette renovering av Strandgata til budsjettprosessen. Nedstemt.

* 20. juni 2018 foreslo Ap igjen å utsette Strandgata. Nedstemt.

Gruppelederne mener videre at investeringene i sentrum er ment for hele Rauma. Det er helt riktig. Vi har ikke registrert at hverken vi, eller noen andre, har hevdet noe annet. Arbeiderpartiet har aldri vært mot sentrumsinvesteringer generelt. Vi har stemt for mesteparten med glede, men vi har vært opptatt av å holde igjen litt investeringskapasitet – for eksempel til Måndalen skole. Flertallet har ikke vært villige til det. I stedet har de blant annet signalisert vilje til å sentralisere i skolestrukturen. Det er denne politikken som skaper grobunn for motsetninger mellom by og bygd. Dette er ikke noe Rauma Arbeiderparti har funnet på.

Borgerundersøkelsen 2017 viser en politisk tillitskrise mellom by og land. Under temaet demokrati ser vi at Eidsbygda, Åfarnes, Mittet, Måndalen og Vågstranda scorer signifikant lavere enn det relativt svake totalresultatet for Rauma. Deler av Vågstranda ønsker seg allerede ut av kommunen. Vi mener det avgjørende for hele Rauma at vi tar grep og sørger for at sør- og nordsida får gjenreist tilliten til lokaldemokratiet.

Gruppelederne i Høyre, Venstre og Frp, samt Marit Nauste, må gjerne mene at dette synspunktet er både spekulativt og populistisk.

Men det er en realitet.

Rauma Arbeiderpartis gruppe

Per Vidar Kjølmoen

David Grøvdal

Janne Søvik

Eirik Jenssen