Samfunnsplan og lokaldemokrati

Leserbrev

I 2015 kom jeg flyttende fra by til bygd. Jeg byttet ut et støyende byliv med mer ro og fred i verdens beste kommune for naturglade mennesker.

Jeg har så lenge jeg kan huske vært samfunnsengasjert, opptatt av hvordan ulike prosesser påvirker ulike grupper i samfunnet – og hvor viktig det er at alle stemmer blir hørt. Etter å ha bodd i Rauma i en periode tenkte jeg at jeg kunne bidra med noe i lokalsamfunnet. Jeg ønsket en reell mulighet for å kunne påvirke hvordan min – og mange andres hverdag skulle bli. Jeg valgte derfor for første gang å engasjere meg partipolitisk – og dermed ta et mer aktivt standpunkt om hva jeg mener er en politikk som i størst mulig grad dekker det som jeg synes er viktig. Våren 2018 ble jeg lokallagsleder i Rauma SV.

Jeg er, både politiske og i min jobb, opptatt av at vi har alle ulike meninger – at ingen av oss har rett eller feil, men vi ser ting på forskjellig måte – og at vi derfor kan spille hverandre god. Vi trenger ulike perspektiver, ulike synspunkter for at nettopp Rauma skal bli den beste versjonen av seg selv (så har vi vel også ulike definisjoner om hva som er den beste versjonen av seg selv….). I rullering av samfunnsplan 2019–2030 for Rauma kommune er et av dokumentene ”mal samfunnsplanarbeidet lokaldemokrati”. Her er det listet opp en rekke mål blant annet økt fokus på det formelle lokaldemokrati og muligheter for medbestemmelse videre som et av flere delmål; flere yngre politikere – rekruttering. Et annet mål økt fellesskap i Rauma med delmål; ryddige prosesser, være ydmyk og ta problemer på alvor. Som tiltak er det oppført snakke frem sin egen politikk kontra å snakke ned andre. Som ansvarshavere politiske parti.

Jeg er fersk i politikken – og jeg er fryktelig usikker på hvor lenge jeg blir værende. Det startet med et engasjement fordi jeg følte min stemme faktisk kunne bety noe. Jeg ønsket å være en bidragsyter – til det jeg tror er det beste for lokalsamfunnet. Jeg er engasjert og brenner for det jeg tror på. Og jeg synes det er spennende når vi er mange som tror på ulike ting – det er jo nettopp da vi kan bli på vårt beste. Men vi kan ikke – eller skal ikke – alltid være enig. Men vi kan likevel ha respekt for at vi er uenig. Det lysten til å bidra har blitt erstattet med en frykt for at dersom jeg uttaler meg risikerer jeg å skaffe meg uvenner. Jeg risikerer leserinnlegg som ikke lengre diskuterer sak, men person. Jeg ønsker ikke å være en del av et politisk miljø hvor det å snakke ned motparten er det normale. Jeg ønsker meg engasjement – til lokaldemokratiets beste. Jeg ønsker et politisk miljø det vi spiller hverandre god. Hvor ulike meninger blir respektert. Hvis ikke tror jeg – dessverre – at det er mange som gjør kort karriere i politikken. Og i sin ytterste konsekvens; mange som velger støyet fra en by fremfor støyet fra et lite konstruktivt politisk miljø. Et miljø preget av uenighet og krangling, som igjen dessverre har satt sine spor i lokalsamfunnet. Verdiene til Rauma kommune er samarbeidsvillig, ekte og raus – la disse ordene vises gjennom handling.