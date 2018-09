Nei til bompengar!

Leserbrev

2500 millionar eller 2,5 milliardar skal Moldes befolkning betale i bompengar for at Staten skal presse Europaveg 39 gjennom byen vår og ut på Otrøya for så å gå over i ein 16 kilometer lang tunnell under Romsdalsfjorden. Dette er det lokalbefolkninga i Molde og omland skal betale. Når Harald Espeland frå Møreaksen skriv at vi ikkje kan vite kva som blir bompengenivået får vi hjelpe han litt med å rekne.

Så kjem i tillegg det som skal betalast av dei frå Sunnmøre eller Nordmøre som skal bruke E 39 for å komme fram i fylket vårt eller er på veg til Trøndelag eller nedover Vestlandet. Her veit vi at under Frp i Samferdsledepartementet har det blitt satt i gong gigantprosjekt med gigantiske bompengar og gigantiske demonstrasjonar mot desse usosiale bompengane. Dei som får dekt bompengane av jobben er det greitt for. Kva med dei andre? At det skal bli annleis her hos oss får Espeland forklare på anna vis enn å lista opp korleis ein vedtek bompengar.

Under behandlinga av saka (Ny innfartsveg) i Molde Kommunestyre spurte eg Statens Vegvesen sin representant tre gonger om Staten påla kommunestyret å vedta bompengar. Han svarte tre gonger at nei slik var det ikkje, men at ein hadde fått ein vane med å legge opp store prosjekt slik i Region Midt! SV og Frp protesterte sterkt mot dette og sidan har Borgerlisten blitt danna.

For meg og Molde SV står det heilt klart at om Staten, ved Samferdsleminister John Georg Dahle Frp vil bygge ein Europaveg gjennom Molde får han i det minste betale han sjølv. Kor elles i verda har vi sett at nokken frivillig lar byen sin invaderast av ein motorveg og i tillegg er villig til å betale kalaset? Når vi i tillegg har ei alternativ rute utanom byen, Romsdalsaksen, som vi berre ber om at i det minste kan utgreiast til ein heilt anna sum enn dei bompengane vi skal ut med.

Molde sin lokale trafikk kan på god måte løysast gjennom tiltak som pendlarbussar inn frå Fræna og andre stader, auka kollektivtrafikk, gang og sykkelvegar som monnar med meir. Vi trur ikkje at 2,5 milliardar i bompengar til å bygge bilveg vil gje mindre biltrafikk. Vi trur det vil gje meir biltrafikk.

Eg er heilt einig med Frp i Molde og Frank Sve i fylkespartiet at bompengar kan ta heilt av. Men då må dei tipse sin eigen samferdsleminister.

For SV er det viktig å få bygd tog mellom byane på Austlandet så pendlarane der kan reise trygt og miljøvenleg. Problemet har vist seg å vere at for å få politisk fleirtal for dette i Stortinget har ein måtte godtatt 4- felts motorveg ved sidan av toget. Alle skjønner at dette kostar flesk og er unødig bruk av pengar. Desse motorvegpengane er det vi skal ha til Vestlandet. Så er det ikkje sikkert at vi treng å krysse alle fjordar før sola går ned. Det skal vedlikehaldas mellom ferjeleia så lenge dei finns. Mykje ny teknologi ligg på lur.

Bompengar kan vere eit godt verkemedel for å regulere trafikk brukt på rett måte. Men vi ser no at når ein ikkje finn pengar i budsjettet skal rekninga lastas over på folk flest utan å ha spurt dei. Det er den nye tid med Frp og Dahle; bompengemotstandarane over alle vil krevje inn meir enn nokon gong landet over.

Når ein kan loppe folk for 2500 millionar i bompengar er det då for mykje å be om utgreiing av Romsdalsaksen til 50 millionar? Romsdalsaksen vil ta trafikken unna dei mørke hol og opp i verdas vakraste natur på veg mellom Atlanterhavsvegen og Geiranger.