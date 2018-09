Har Ap startet en spekulativ valgkamp?

Leserbrev

Det er med stor forundring vi leser innlegget til gruppelederen i Ap Per Vidar Kjølmoen i ÅA om investeringer i sentrum. Først blir man veldig frustrert over hvor upresis innlegget er, og ikke minst hvor populistisk forfatteren prøver å være.

Per Vidar Kjølmoen prøver alt han kan for å skape splid mellom sentrum og bygdene (spesielt sørsida). Han tror at veien for Rauma kommune går gjennom å skape uro og krangling internt i kommunen.

Utfordringene som raumasamfunnet står ovenfor når det gjelder demografi, rekruttering og mangel på et større bo-og arbeidsmarked, ja se det, det er ikke så interessant for Kjølmoen. Ap ser ut til å ha kun fokus mot saker som omhandler lokalisering, struktur, by vs bygd o.l. Saker som der og da skaper sterke følelser.

Summen som Kjølmoen opererer med, en halv milliard, viser seg etter et innlegg fra Kjølmoen på Facebook, å være alle investeringer gjort på hele Åndalsnes siden 2013! Utfylling av dokka på Øran, og opparbeidelse av boligtomter er visst tatt med. Videre er ventilasjonsanlegg på rådhuset og utbedringer på svømmehallen også med i hans regnestykke! Det tror vi ingen av leserne tenkte da de leste innlegget til Aps gruppeleder. Derfor er innlegget etter vår mening spekulativt.

Kjølmoen har også regnet med investeringen av Helsehuset. Her opererer Kjølmoen med et beløp på 536 millioner kroner! (ref innlegg på Facebook). Dette er helt feil! Kjølmoen tar heller ikke med at vi har fått tilskudd fra Husbanken, gave fra Wenaas og momsrefusjon, slik at nettoinvestering er 110 millioner. Forfatteren mener også at Helsehuset har blitt et sentrumsprosjekt pga av at det har blitt en ny bydel (ref Facebook innlegg). Burde Helsehuset vært plassert et annet sted? Det gruppelederen i Ap snart må lære seg er at alle investeringer i hele Rauma er for alle i hele Rauma. Kampen i årene framover står ikke mellom sentrum og bygdene, men mellom Rauma/Romsdal mot de andre regionene og store byene.

Det er også merkelig at Kjølmoen langer ut mot investeringer i sentrum (les hele Åndalsnes), når han og resten av Ap har stemt for alt, unntatt Strandgata.

For ordens skyld kan vi nevne tallene for utbygging/opprusting av sentrum:

Sentrumsutvikling trinn 1 (Vollan, Rådhusplassen, vann-avløp etc) og trinn 2 (skysstasjon, lekeplass, vann-avløp etc.) ca kr 60 mill.

Infrastruktur Stokkekaia: ca kr. 80 mill. Alle tiltak på den nye bydelen Stokkekaia, helt inntil veggene på Helsehuset. All infrastruktur for hele den nye bydelen.

Dette er: Vann-avløp-overvann, sikrings- og grunnarbeider, strømforsyning, elektro og fiber, belysning, uteområder, byrom m.m. for hele bydelen, nødvendig omlegging av veg mot sør, gode gangforbindelser rundt Helsehuset, infrastruktur og parkareal foran Helsehuset. Isfjordspromenaden langs Helsehuset og parken mellom Helsehuset – Astero helt inntil husvegg på Helsehuset, tilrettelegging av to tomter for salg.

Mottatt støtte fra Fylkeskommunen på hele sentrumsutviklingen er pr nå på ca kr. 10 mill, ligger inne søknad på ytterligere kr. 5,9 mill.

De undertegnende partier er enig om at slike utspill som Kjølmoen kommer med her, ikke bringer Rauma ett eneste steg framover.

Vi ser fram til en faktabasert og saklig valgkamp når den tid kommer.