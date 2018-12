Ta inn en lærling eller to

Leserbrev

Flere elever velger yrkesfag og antallet lærekontrakter øker nasjonale for tredje året på rad. Men vi kan ikke la gode tall bli en hvilepute.

For å fullføre utdanningen sin er yrkesfagelever helt avhengige av å få læreplass. Derfor er det veldig bra at de foreløpige tallene viser at antallet lærekontrakter i Møre og Romsdal har økt fra 39,2 prosent i august 2016 til 47,4 prosent i august 2018. Det betyr at vi ligger godt an for det endelige tallet for året.

Men vi trenger flere læreplasser. Selv om det ordner seg for flere er det for mange som står utenfor. Det er helt avgjørende at bedrifter og det offentlige stiller seg til disposisjon og sikrer elevene en god læretid.

Regjeringen har de siste årene gjort det enklere å ta inn lærlinger. Vi har økt lærlingtilskuddet med 21.000 kroner per kontrakt, skjerpet krav om bruk av lærlinger ved offentlige anbud, innført en merkeordning for lærebedrifter, økt rammen for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov og fornyet samfunnskontrakten mellom partene i arbeidslivet for å skaffe læreplasser.

Summen av dette burde gjør det mer attraktivt for bedrifter og det offentlige å ta inn lærlinger. Vi tror at de som i dag ikke er lærebedrifter går glipp av verdifull arbeidsinnsats. Når bedriftene selv skriker etter kvalifisert arbeidskraft må de også bidra til at flere får fullført utdanningen sin gjennom å åpne opp dørene til bedriften og gi plass til neste generasjon.

Vi tror at tryggheten i å få seg en jobb, starter med sikkerheten i å få seg en læreplass. Vi vil utfordre bedrifter og det offentlige i Møre og Romsdal til å kaste seg på den viktige jobben med å gi alle elever en læreplass og ikke si seg fornøyde før alle har fått en plass.