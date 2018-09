Trodde de ønsket innspill

Leserbrev

Svaret fra Romsdalen AS ved Oddbjørn Vassli var som forventet. Nå sitter vi altså med en kommune som ønsker å regulere på den ene siden og et AS som gjør det de kan for å tjene mest mulig penger på den andre siden. De ønsker naturlig nok ikke at noen stikker kjepper i hjulene for dem. Å tjene penger er jobben til et AS så det er kanskje ikke så rart, men når kommunen ikke er en stor eier i dette selskapet mister vi kontrollen. Romsdalen AS vil derfor ikke ha noen debatt! Det er meget smart gjort for å slippe å ta hensyn til hva Raumas innbyggere mener.

Jeg hadde et håp om at de faktisk ønsket å få innspill når jeg leste følgende i Åndalsnes Avis 3/9-2018: «– Vi ønsker å stimulere til diskusjon og til en bevissthet rundt temaet. Er det slik at vi ønsker å tredoble antall turister her? Det må vi vite før vi kommer i en Geiranger-situasjon. I avisene nå kan vi lese om forurensning og bærekraft. Hvor sterkt ønsker vi veksten, og hvilke premisser skal ligge i bunn? spør Vassli som adresserer spørsmålet ikke bare til næringslivet, men til alle raumaværinger.»

Etter møtet kritiserte jeg Romsdalen AS for at det ikke var lagt opp til diskusjon. Oddbjørn Vassli svarer så med: «– Vår hensikt med miniseminaret var åpent å informere om to hovedfokus som vi vil ha framover i selskapet Romsdalen AS, sier daglig leder Oddbjørn Vassli i sitt tilsvar på kritikken fra Geir Klepaker.»

Hvordan kan en aktør som Romsdalen AS vingle slik, er dere ikke mer profesjonelle enn det? Var hele greia et spill for galleriet?

Jeg lar den ballen ligge og innser at jeg ble lurt, uansett kvelden var ikke helt bortkastet. Jeg fikk med meg to gode innlegg fra Kristian Jørgensen og Kai Olsen, De la et godt grunnlag for å føre debatten videre.

Må si meg enig med Kristian på noen punkter. Det er viktig at Rauma tar et valg, og hans forslag om at vi blir «The Adventure Capital». Eller var det «The Adventure City»? Husker ikke helt men det var uansett et godt forslag. Det ligger nok et kjempepotensial i å satse sterkt på opplevelser og gjerne det som setter turisten litt utenfor komfortsonen.

Han trakk også frem vinterturisme. Vi må nemlig holde et godt trykk gjennom hele sesongen for å få et stabilt grunnlag for turistnæringen. Her må vi sats og vi må gjøre det skikkelig. La oss i fellesskap få lov til bygge opp et varemerke som «The Adventure City».

For å få det til må vi ta noen valg, mange snakker om disse valgene men ingen sier eller vet hva de er. Min oppfatning av hva Kristian mente er at vi må velge hva vi skal bli gode på og ikke prøve å bli god på alt. Skal vi bli «The Adventure City» kan vi ikke sats på alle fronter, noe må forsakes. Det er ingen bedrifter som blir gode på alt. Alle velger en retning og konsentrere seg om denne. Vi har en helt unik, eller som Kristian sa, ekstrem natur og da ligger det vel i kortene at vi bør velge «The Adventure City»? Hva passer vel bedre til verdens beste kommune for naturglade mennesker?

Hvis vi går for et bestemt veivalg, hva krever det og hva er konsekvensene? Her tok Kai over med god informasjon på hvordan vi kan tilrettelegge og eksempler på hva han mente vi bør velge.

Det er debatten rundt disse valgene jeg forventet og fortsatt ønsker. Men hvem har tyngde nok til å løfte den opp og frem, når Romsdalen AS ikke vil?

Husk: Vi har IKKE dårlig tid i denne saken, naturen blir ikke borte selv om vi bruker litt tid på å komme frem til en god og gjennomtenkt plan.

Og velger vi feil eller for bredt, kan jeg ikke få sagt det bedre enn Oddbjørn Vassli selv: «Det vi ser når det gjelder reiseliv, er at ting vi gjør er irreversibelt. Man kan ikke ta det ned igjen etterpå.» (Sitat fra Åndalsnes Avis den 3/9-2018)