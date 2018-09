Problemet er investeringer på en halv milliard i sentrum

Leserbrev

Det er sentrumsinvesteringer på over en halv milliard kroner som skaper problemer for Måndalen skole, ikke mangel på privatisering av barnehagen.

Høyres Øyvind Hovde hevder at privatisering av Måndalen barnehage kunne skapt rom for å bygge Måndalen skole. Det er feil. Kommunens økonomi blir jo ikke noe bedre av at man betaler kapitaltilskudd til en privat eier framfor lån og avdrag på eget bygg.

Hele premisset er uansett en avsporing. Rauma kommunes elendige økonomi skyldes at man har investert over en halv milliard kroner i sentrum, hvor brorparten er finansiert av kommunale lån. Enhver teoretisk innsparing ved privatisering utgjør bare peanøtter i forhold.

Mens Høyre har drevet fram enorme sentrumsinvesteringer, har de samtidig satt full brems på skoleutbygginga i Måndalen. Vi er nå i den situasjonen at Rauma kommune vil ha store problemer med å få gjort helt nødvendige investeringer på skole og barnehage fordi pengene er blitt brukt til noe annet. Oppgradering av sentrum er bra, men balansen har manglet.

Arbeiderpartiet har i hele denne perioden advart mot denne politikken. Vi har en rekke ganger forsøkt å holde tilbake penger blant annet for å kunne ta løftet i Måndalen. Hver gang, med ett unntak, er vi blitt stemt ned av Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, KrF og Uavh.

Forskjønning av Åndalsnes er blitt prioritert foran helt nødvendige investeringer i skole og barnehage. Det er den reelle årsaken til problemene vi nå ser, ikke mangel på privatisering av godt drevne, offentlige kjerneoppgaver.

Jeg oppfordrer alle til å ta seg en tur til Måndalen skole og se hvordan det står til. Skolen trenger åpenbart et betydelig løft. I tillegg har vi fått en betydelig regning på oppgradering av Leiktun barnehage i Isfjorden. Det er avgjørende for samholdet i Rauma at vi klarer å lage gode bo- og oppvekstmiljø i hele kommunen, ikke bare i sentrum.

Derfor vil jeg oppfordre Høyre til å jobbe sammen med oss for å få til en helt nødvendig satsing på skole og barnehage med andre midler enn dårlig begrunnede privatiseringsforslag.