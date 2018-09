Kven skal bestemme kva barnet skal heite, presten eller foreldra ?

Leserbrev

Når eit barn blir bore til dåpen, spør presten: Kva heiter barnet? Han får då vite kva foreldra har bestemt og rettar seg etter det, sjølv om namnet for han verkar ukjent.

I Rauma er praksisen, iallfall når det gjeld vegnamn, den stikk motsette. Dei som eig/har tilknytning til «barnet», blir fullstendig overkøyrde av administrasjonen, som kan rake på dei mest historielause og forvirrande namn. Kom ikkje her! Det bestemmer vi, basta!

Då eg for nokre år sidan høyrde at ein dåpsprosess var på gang, tok eg kontakt med kommunen for å sikre at eg offisielt fekk ei adresse som var kulturelt og historisk forankra, og som enkelt og greitt fortalde kvar eg budde. I bakhovudet låg kanskje tanken på nokre av naboane mine som i si tid fekk vite at dei budde i Furulundvegen, endå det ikkje fanst ei einaste furu, langt mindre ein lund, der.

Etter kvart kom det, rett nok indirekte, signal om at vi som bur på Øverlandsbakken (Sønstevoll), skulle flyttast til Bruaset- eller Monavegen, fordi vi var berre 3 husstandar, ikkje 5, slik ei kommunal forskrift seier det bør vere (§7.2). Bevisst eller ubevisst såg saksbehandlarane heilt bort frå dei andre vesentlege paragrafane i den same forskrifta:

«For å gjøre det lettere å finne fram, kan kommunen gjøre unntak fra grensene som er sette i §7.2»

«Unntak kan også gjøres for å unngå større endringer i det etablerte adressesystemet.»

«Adressenamnet bør også passe på stedet, virke lokaliserende og bygge på lokal navnetradisjon.»

«Gjennom navnsettingen skal en verne om og ta vare på lokal kulturarv.»

Det forbausande utspelet frå kommunen førde til fleire brev (også avisinnlegg) til administrasjonen, der vi bebuarane peika på at forslaget braut totalt med innarbeidd namnetradisjon og lokal kulturarv og i tillegg var heilt misvisande og ulogisk for alt bygdefolk. Etter purringar kom det frå «Enhet Areal» svar, i to brev og ein e-post:

«Saken ble drøftet i Navnekomiteens møte 24.08.16. Det ble da enighet om at en kunne se på saken på nytt og ta endelig avgjørelse i forbindelse med at en senere skal ha avsluttende runde i adresseprosjektet i løpet av 2016.»

«Neste møte blir ikke før på nyåret en gang. Det vil da bli lagt opp til et «oppsamlingsheat», dvs. at vi kommer til å se på om det er flere vegstrekninger som bør få eget navn. Bl.a. vil en se nærmere på din sak.»

«Saken blir derfor tatt opp igjen i forbindelse med at en noe senere vil se på noen veger som av en eller annen grunn ikke er tatt med.»

Med desse forsikringane levde vi i den tru at saka skulle behandlast på nytt. So kom sjokket: I Åndalsnes Avis 07.12.17 fortel Heidi Skaug, Enhetsleder Areal, at kommunen anser seg ferdig med namne-/adresse-prosjektet. Og det, tru det eller ei, utan at «vår sak» i samsvar med alle lovnader hadde vore til ny behandling, korkje i Namnekomiteen eller Planutvalet, etter det vi fekk opplyst frå nemndmedlemmer.

I nytt brev til Enhet Areal datert 26.01.18 påpeikar vi dette, og bed om at saka blir teken opp til ny vurdering. Brevet er ikkje besvart, heller ikkje vårt brev av 12.03.17 om same sak.

Samtale med ein travelt oppteken enhetsleder var det vanskeleg å få til, men etter eit uanmeldt fem minutts besøk på kontoret, forstod eg at kommunale leiarar har viktigare ting fore enn å lytte til gammalt folk. Eg fekk versågod vente til høgre instansar hadde godkjent kommunens forslag. Då ville det ikkje vere klagerett lenger, og Enhet Areal ville vere kvitt ein brysam måndaling.

Endeleg bekrefting kom denne veka: Folk og hus på Øverladsbakken ved Sønstevollvegen er no ein gong for alle flytta til Monavegen, - utan klagerett !

Kommunens gamle kulturprisvinnar er sjølvsagt «djupt såra og vonbroten» over slik kommunal tradisjons- og kulturløyse, og også vonbroten over å ha fått bekrefta at somme kommunale embetsmenn framleis oppfattar seg som våre herrar og ikkje våre tenarar. I mitt einfald trudde eg at det viktigaste med heile adresseprosjektet var at folk og instansar på enklast måte skulle finne fram til personar/bustader, og trudde at det er «foreldra» og ikkje «presten» som bør bestemme kva barnet skal heite, men skjønar no at at eg har teke grundig feil.

PS: Vegen til Øverlandsbakken, som i si heilheit ligg på Sønstevoll og ikkje på Monane, er opparbeidd, asfaltert, vedlikehalden, brøyta og sanda av bebuarane, utan ei einaste kommunal krone. Det einaste vi har bede om, er å få eit eige namn i likheit med alle dei andre og langt kortare vegstubbane som tek av frå Monavegen. Vi trudde ikkje det var for mykje forlangt av ein kommune som i sin visjon hevdar å vere «Raus».

På den andre sida: Når vi no er plasserte i Monavegen, gler vi oss til kommunal vegbrøyting, sanding og vedlikehald i likheit med dei andre bebuarane ved vegen. For det er vel ikkje skilnad på folk i same veg? Og i økonomisk samanheng ser det iallfall ut til at kommunen lever opp til sin visjon om å vere raus. «Vegvaktaren» på Øverlansbakkå gler seg allereie til å få levere ein sliten og velbrukt snøplog til miljøstasjonen på Øran.