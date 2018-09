Å gjøre ingenting er en dårlig løsning

Leserbrev

I et nylig avhold seminar i regi av Romsdalen AS ble det presentert to helt forskjellige ideer for reiselivssatsing. Sjefen i Fjord Norge, Kristian B. Jørgensen, snakket om storsatsing og mange arbeidsplasser, undertegnede foreslo en mer beskjeden satsing, mer i tråd med det som allerede er gjort i Rauma.

I tillegg er det selvfølgelig et tredje syn – å gjøre ingenting. Jeg tror dette er en dårlig løsning. Bedrifter kommer og bedrifter går. Arbeidsplasser forsvinner og da er det viktig å få etablert nye. Det beste argumentet mot å gjøre ingenting er å se på den ”tilretteleggingen” som allerede er gjort. Hva ville reiselivet vært uten Romsdalseggen, trapper til Nesaksla og alle de andre lokale tiltakene? Hva om det ikke var vei over Trollstigen?

Selvfølgelig er besnærende å etablere helårs arbeidsplasser. Men det krever også store investeringer i hoteller, restauranter, osv. Jeg skulle tro at det er mulig å etablere et turistmarked i sommersesongen, men er skeptisk til om dette er mulig om vinteren. Åndalsnes er ikke Chamonix. Her på Nordvestlandet har vi ustabilt vintervær. Javisst, det er et marked for toppturentusiaster, men det er tvilsomt om vi kan få noe volum her. Mens Chamonix ligger i et område med hundrevis av millioner mennesker, er kundene langt lenger unna Åndalsnes.

En mulighet er å gjøre som noen andre turistbyer i Norge, for eksempel Bergen og Stavanger, å fylle opp med seminarer på vinterstid. Men her er konkurransen stor. Nå klarer åpenbart både Loen og Geiranger å ha noe trafikk vinterstid, men det er en ulempe å ligge 1,5 til 2 timer fra en flyplass. Mange firma ønsker å avvikle disse arrangementene med minst mulig reising.

Det som Rauma har gjort til nå, med tilrettelegging over Romsdalseggen og til Nesaksla må sies å ha vært en dundrende suksess. Slik jeg ser det kan en fortsette på denne linjen, da med å etablere flere ruter, flere attraksjoner. Jeg har foreslått å bygge turvei til Bruraskaret. Det er en attraksjon på linje med Preikestolen. I dag er det nok for krevende for mange å balansere i urene og sandskråningene for å komme dit. Med bedre tilrettelegging vil denne turen kunne bli enda mer populær enn Romsdalseggen. Bispen kan også være en kandidat for tilrettelegging, kanskje også Store Trolltind?

En slik satsing vil kreve minimalt med innsats. Det vil være tale om å flytte på steinene i urene for å bygge turvei, og å grave litt i sandskråningene. God merking koster lite, og kjetting til sikring vil være en bagatell å ordne.

Kritikerne vil si ”men vi tjener ikke penger på dette”. Jeg er uenig. Bruker en turist hele dagen på å gå Romsdalseggen eller til Bruraskaret tjener vi mer enn bussbilletten. Denne turisten vil ha behov for mat og overnatting. Om det skjer på hotell, i campinghytte eller i utleiehus er det uansett inntekter til regionen. Kanskje de ekstra utleieinntektene en har om sommeren er grunnen til at velger å forbli i kommunen?

Det som støtter opp om en slik satsing er at vi i dag har meget gode muligheter til å markedsføre selv de mest beskjedne tilbudene. Vi trenger ikke lenger ha dyre annonser og brosjyrer. Med Facebook, Instagram og andre sosiale tjenester kan vi nå mange med liten eller ingen kostnad. Det ekstra rommet kan leies ut via Airbnb, det samme kan det huset som står tomt. Samtidig kan vi etablere nisjetilbud, akkurat det en moderne turist ønsker.

På denne måten kan vi etablere hundrevis av gjestesenger, uten å måtte investere flerfoldige millioner i et hotell. Jeg skulle også tro at arbeidsplassene dette skaper er like verdifulle som på hotellet, selv om det ofte vil være tale om ekstrainntekter og sesongarbeid. Kommer du til Loen og Geiranger der de har (nesten) helårsdrift, må du snakke engelsk til servitøren. Hun er også sesongarbeider.

Jeg mener at en slik satsing, altså en videreføring av det en gjør i dag, vil være i tråd med ”Rauma som kommune for naturglade mennesker”. Da omfatter vi også de tusener som kan tenke seg å komme til Rauma for å gå i fjellet.