Leserbrev

Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Trond Bakke, mener rådmannens oppvekstsentermodell ikke funker.

Modellen er prøvd før uten å ha slått til.

Rådmannen var ikke til stede på folkemøtet. Det er sensasjonelt, og det vil nok av flere bli sett på som arroganse at hovedpersonen unnlater å møte der akkurat vedkommendes forslag er hovedsak. En kan spekulere på hvorfor. Er rådmannen i ukjent farvann, på tynn is, eller på defensiven på grunn av manglende støtte fra sitt "nærmiljø"?

Jeg synes det er forferdelig trist at en sak som "hele" lokalsamfunnet går inn for, kanskje skal ende med et absolutt uønsket vedtak. I så fall står prestisjen som følgeråd nummer en - foran alt annet. Skulle ikke ankesaken om helsehuset føre fram, spår jeg at dette blir kommunens Pyrhos-seier nummer 2 i løpet av et år. Disse seierne pleier å være dyrekjøpte på mer enn ett vis. Jeg håper inderlig at minst en av de blå-blå bryter barrieren og gir måndalingene det de ønsker seg, og det de fortjener. Lykke til!