Ordføreren har ikke sagt at ansatte har skylda

Torbjørn Rødstøl retter hard kritikk mot vår ordfører i dag i et leserinnlegg, fordi han på Facebook har kommentert et utsagn skrevet av en annen person, om at en stor del av merforbruket i helse og omsorg skyldes bonusutbetalinger.

Dette var opplysninger vår ordfører fikk først, før man hadde kontrollregnet. Selvsagt var det beklagelig av vår ordfører å være så kjapt ute, før tallene var kontrollregnet, men når Torbjørn Rødstøl påstår at ordføreren har kritisert de ansatte, så er jo det helt feil. Ordføreren kritiserte bonusavtalen, og det er ingen ansatte sin feil at den ble innført i 2010, da Torbjørn Rødstøl var ordfører.

Vår ordfører har aldri ment og sagt at de ansatte i helsesektoren har skyld i overskridelsene. Det er helt klart rådmannens ansvar i enhver kommune at budsjettene blir fulgt. Dette vil Høyres gruppe også poengtere i kommende kommunestyremøte.

Vår ordfører roser stadig vekk de ansatte i kommunen vår for den fantastiske jobben de gjør. Hver eneste dag!

Alle er like viktige, og alle står på for at du og jeg skal få gode kommunale tjenester.

