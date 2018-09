Bruk debatten til å gjøre reiselivet bedre

Leserbrev

Skal vi gjøre som en hotellsjef i Geiranger foreslår, og kreve ei avgift fra turistene som besøker Rauma? Eller er det langt igjen før tålegrensa er nådd? Problemstillingen kan provosere ei hel reiselivsnæring som opplever at de nå begynner å nyte godt av langsiktig arbeid. Men det er samtidig et betimelig spørsmål som vi må våge å stille og å diskutere. For vi må planlegge før det er for seint. Og da er det nødvendig å lære av andre destinasjoner. Hva har de gjort rett og galt?

Daglig leder i Romsdalen AS, Oddbjørn Vassli, har tatt initiativ til et miniseminar 19. september om muligheter og grenser for reiselivet i Romsdalen. Han vil skape en diskusjonsarena og bevissthet rundt temaet. – Hvordan reiselivet utvikles vil ha betydning for hvordan det er å bo her, sier Vassli.

Slik vi ser det, er det et godt stykke igjen før mengden turister i Rauma er et stort problem. Men allerede ser vi antydninger til voksesmerter. På de travleste sommerdagene er det fullt på Trollstigenplatået og kø opp. Når er grensa nådd for dem som kommer hit for å oppleve? Når er det ikke trivelig lenger?

Trafikken og volumet på besøkende sier ikke nødvendigvis noe om verdiskapningen i reiselivsnæringa. Rauma har mange gjennomreisende. En del av utfordringen er å få folk til å stoppe. Men hva om alle stopper? Er vi plutselig på Geiranger-nivå? Og hvordan er det da å være Rauma-innbygger?

Skal vi kanskje ha områder av Rauma-naturen som skal tilrettelegges mye, og hvilke skal eventuelt vernes mot større vekst? Er det soner vi skal tillate enda mer trafikk? Ett eksempel på det er Litlefjellet, der det trafikkert sti og allerede noe bebygd. Kan man samarbeide med dem som allerede er der?

La oss se på mulighetene framfor problemene; hvordan skape mer vekst, samtidig som en er oppmerksom på voksesmertene? Ei innfallsvinkling kan være å gå tilbake til der det hele startet; med turisme knyttet til laksefiske og Rauma elv. Når Rauma elv åpnes for kommersielt laksefiske igjen: Er vi forberedt på det som forhåpentligvis kan bli ei ny tidsregning for reiselivet i Rauma? La oss diskutere og bruke tid på prosessen. Vi må tåle å være uenig om sak, og faktisk sette pris på det.

For ordens skyld: Åndalsnes Avis er medarrangør av miniseminaret 19. september.