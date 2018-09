Maktkamp eller politikk?

Leserbrev

Jeg er forvirra, såra, vonbroten og forbanna etter tirsdagens formannskapsmøte hvor plassering av barnehage i Måndalen skulle behandles med anbefaling til kommunestyret den 12 september.

Kommunestyret hadde anmodet rådmannen i mars om å utrede plassering ved skolen eller ved idrettsplassen. Denne utredningen kom ut et par dager før FAUs folkemøte i Måndalen den 23. august. Kostnadsoverslagene fra rådmannen for de to alternativene lå på samme nivå, men det ble helt klart på folkemøtet at bygda foretrakk beliggenhet ved idrettsplassen fremfor skoletomta. Det var synd at rådmannen ikke kunne delta for å opplyse om sine beveggrunner.

På formannskapsmøtet ble de triste nyheter om budsjettoverskridelser i helsesektoren meddelt.

Deretter, da barnehagesaka skulle behandles, ble disse overskridelsene brukt av flertallet som påskudd til å utsette realitetsbehandling.

De som stemte for utsettelse var H, KrF, V, FrP og Uavhengig. Sp fremmet en minoritetsanke,som ble protokollført.

Barnehagen i Måndalen var i fjor behandlet som en hastesak.

I mars, da stemningen i Måndalen ble klar for kommunestyret var det tydelig at en realitetsvotering ville gå for idrettsplassen, slik at for å redde ansikt rådmannen bedt om å utrede alternativene.

På tirsdag i formannskapsmøtet, hvor det var klart hvor folkemeningen i Måndalen lå, og hvor de to alternativene hadde samme kostnadsrammer og, hvor det var bare plassering som skulle behandles, ble det igjen en utsettelse begrunnet av kommunens problemer med budsjettdisiplin.

Her begynner min forvirring:

Har H, KrF, V, FrP og Uavhengig ingen velgere i Måndalen?

Saken gjelder bare plassering av barnehagen, ikke om økonomiske forpliktelser.

Hvilke politiske overbevisninger ligger bak treneringen? Sosialisme? Konservatisme? Populisme? Sentraliseringsiver?

Jeg kan ikke se andre motiver enn maktkamp, dessverre ikke saklige eller ideologiske argumenter. «Man merkt die Absicht, und man wird verstimmt»