Sjellå bles i by’n

Leserbrev

Måndalsrevyen må seie seg godt nøgde med dei siste års politiske klima i Rauma. Aldri har det vore so enkelt å skrive revy, og kvar gong me ikkje trur det kan bli verre, dukkar det opp noka som overgår det førre til gangs.

Me var ei stund uroa for at ting skulle roe seg da rådmannen slutta, men heldigvis for oss revyskribentar ser det ut til at den nye held fram i same tralten.

Det nye helsehuset vart flott det, og for oss i revyen er det gode greier at kommunen vel å bruke 50-100 millionar meir enn dei hadde trengt for å bygge det. Måndalingane, som stort sett tener sitt daglege brød i entreprenørbransjen, kunne knapt tru det dei såg då kommunen valde dyraste anbodet. At dei tapte rettssaka etterpå kom ikkje akkurat overraskande, og berre dei får brukt litt meir pengar på advokatar no, så taper dei nok ein gong til. Det er vel til pass åt dei, men dessverre er det me som må betale gildet.

Og som om ikkje detta var nok, so toppar dei det heile etter opninga. Når maten er ferdig til servering i middagstida, so pakkar dei han inn i plast, og legg han inn på kjøla, for so å verme han opp at ei veke seinare. Dette skal dei vist spare pengar på. Korleis dei har fått det til å gå i hop, spekulerte me lenge på. Den einaste forklaringa me fann som kunne få reknestykket til å gå opp, er at bebuarane sikkert et mykje mindre om maten er gamal. Når me les siste nytt i Åndalsnes Avis skjønar me at sparetiltaka fungerer.

Me prøvde å hjelpe dei på rett kjøl i vår, og henta inn Hallgeir Kvadsheim ifrå Luksusfellen til rådhuset. Me trudde kanskje dei hadde fått med seg noko av alle dei gode råda dei fekk, men når me såg kor dei bar seg åt med siste innkjøp av brustein i sentrum, skjønar me at det ikkje hjalp stort. No berer det vel rett inn på robek-lista att, men fint skal det vare, om so halve rauva heng ut.

Avfallshandteringa skil seg ut som noko som fungerer godt i Rauma. Det er nok dei fleste samde om. J.O.Moen er både rimelege, og so kjedeleg pliktoppfyllande, at revyen ikkje finn noko å skrive om dei. Heldigvis har administrasjonen teke tak i det, so om eit år eller to er det vel berre rot der au.

Vegane i kommunen måtte ha namn. Måndalingane hadde fleire idear om kva namn dei ville ha, og gode forslag vart lagt fram. I kjent stil bestemte kommunen seg for at det skulle vera slik dei hadde planlagt det på førehand, og sjølvsagt ikkje slik bygdafolket ville ha det. Dette har gått heilt under radaren i Måndalen, og dei færraste har fått det med seg. No kjem det vel snart brev med nye gateadresser. Me i Måndalsrevyen gler oss til reaksjonane når bygda oppdagar kva dei har gjort.

Det store temaet no, er barnehagen. Dei gjer alt dei kan for å få bygd barnehagen der Måndalingane aldeles ikkje vil ha han. Dette er gull for oss i revyen, og me håpar inderleg at valet fell på skultomta.

Sjølv om bygdafolket ikkje blir heilt einige om det er elvatrekk, eller dalatrekk som bles over skultomta, er den heilt sikkert ikkje bra for små ungar. Me i revyen har gjort oss nokre tankar om kvifor dei vil ha borna ned i trekken. Me deler det her med dokk som ikkje fekk gleda av å sjå det i vår:

Tekst: Krestjan på Dala, Melodi: Torsken kommer

Sjellå bles i by’n / bles i by’n

fer oss e det etj fole syn.

I Måndala e det vendstillt,

å det plaga ordførarn illjt

Men, no vel n’ få slutt på det / slutt på det.

Ref:

I sjellå, i sjellå, i sjellå

e avensjuk i sjellå

myjjå fjellå, i sjellå,

vell ha oss neri trekkjinj

i trekkkjinj, i trekkjinj,

so me au kan få skrekkjinj

få skrekkjinj, i trekkjinj.

Barnehajinj ligg i le / ligg i le

Onganj dæ kan kose se

Ute i alle slags ver

Før trekkjinj denj e ikke der

men denj tia e snart førbi / snart førbi

Trekkjinj denj e rå / denj e rå

Onganj dæ frys gul å blå

På Voll i enj fole te trekk

Der vell dæ vist stue oss vekk

Myllå skule, å gamlehæm / gamlehæm

Ref:

I sjellå, i sjellå, i sjellå

e avensjuk i sjellå

myjjå fjellå, i sjellå,

vell ha oss neri trekkjinj

i trekkkjinj, i trekkjinj,

so me au kan få skrekkjinj

få skrekkjinj, i trekkjinj.

Ho gommor ho sæ de / ho sæ de

At trekkjinj denj e livsfarle

Etj lite førsektig vendpust

E mæstå so fale so gust,

i raua frå tela mark / tela mark

Kor kjøm trekkinj frå? / trekkjinj frå?

Det kunnje me før ei forstå

Han bles ikkje opp ifrå nord

Nei, han kjøm frå der trefoten bor

Langt frammi bangendal’n / bangendal’n

På Øverland der set / ja, der set

Returbokk mæ kløkt og vet

Han bli ikkje avla mær på

Mæn han he nåkre gode rå'

Å dæ lyt me høre på / høre på