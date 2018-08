Det må satses på barna, ikke på veger og bygg

Leserbrev

Nok en gang ser vi i Rauma SV at når det mangler penger, er det barna som blir hardest rammet. Helse og omsorg har overskredet sitt budsjett, og tomtevalg for barnehage i Måndalen er utsatt. Oppgradering av Leiktun er «satt på vent». Det finnes ikke penger. I kommunestyremøte i juni var budsjettjustering for renovering av Strandgaten på planen. Forslaget om å utsette dette og innarbeide det i økonomi og budsjettplan falt. Veger er viktige, og i saksdokumentene står det blant annet «kanskje er det spesielt viktig at akkurat denne gata har en innbydende møbleringssone med trær, sittebenker og en trivelig og trygg atmosfære». Vi i Rauma SV er ikke uenige i dette i det hele tatt – dersom vi har råd.

«Barn skal ha det bra fordi de er barn» sier den anerkjente psykologen Magne Raundalen og hevder at det er nettopp det å ha det bra som er barndommens egen verdi. Og han fortsetter «barn trenger to ting; kjærlighet og orden på livet». Samtidig vet vi at det – også i Rauma – finnes barn som mangler disse to tingene, som ikke får nok kjærlighet og omsorg. Som ikke har orden på livet. Tidligere fagdirektør for psykisk helse i Folkehelseinstituttet Arne Holthe (2018) skriver det så fint: «Det er ved å satse på de aller yngste – fostrene, spedbarna og småbarna – at vi får mest igjen for pengene når det gjelder psykisk helse». Egenrapporterte psykiske helseplager har på landsbasis hatt en dramatisk økning de siste tretti åra (kilde: fhi.no). Nesten hele Norges helsebudsjett for psykisk helse brukes på å «reparere» etter at psykisk sjukdom har oppstått. I Rauma kommune er det flere med psykiske symptomer enn i landet ellers (fhi.no). Mye av innsatsen, også i Rauma, brukes på å reparere. Vi skal selvfølgelig få hjelp når vi har blitt sjuke, men samfunnsøkonomisk er det liten gevinst å hente på å reparere. Vi må forebygge. Vi må bygge friske barn, framfor å reparere sjuke voksne.Arne Holthe (2018) sier: «Vil vi ha mest mulig psykisk helse igjen for pengene, styrke landets psykiske helse og redusere forekomsten av nye psykiske lidelser i samfunnet, er det livmora, småbarnsfamilien, helsestasjonen, barnehagen, skolen og fritidsaktiviteter som er de viktigste arenaene. Jo tidligere vi investerer i psykisk helse, desto mer psykisk helse får vi for pengene». Vi i Rauma SV har et mål om at Rauma skal være verdens beste kommune for barn å vokse opp i, men da må det satses! Ikke på veg, bygg eller oppgraderinger. Det må satses på barna. På å bygge friske barn. De er framtida. Da kan vi, når vi får råd, satse på veg, bygg og andre oppgraderinger.