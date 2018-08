Dessert-generasjonen

Leserbrev

Vi som ble født rundt andre verdenskrig har opplevd en fantastisk utvikling. Oppveksten på et småbruk i nærheten av sjøen gjorde at det alltid var mat på bordet. Men penger var det lite av.

Alt av produktiv jord måtte utnyttes. Småljåen (stuttorva) ble brukt mellom steiner og kjerr i brattlendet ned mot sjøen. Graset ble båret opp i åpent terreng hvor sola kom til slik at det tørket. Forfedrene våre ryddet nytt land, store steinrøyser og steingjerder vitner om et uendelig slit. Det ble skåret lauv fra selje og rogn, tørket og gitt til dyra for å bidra til å holde dem i live.

Det ble plantet skog, nesten hver eneste gård og småbruk etablerte granfelt. Bare utgifter og arbeid. Men tanken på de som kom etter, var drivkraften. De ville at neste generasjon skulle slippe å slite slik de hadde måttet.

Gjenoppbygginga

Etterkrigstida ble en utrolig framgangsrik tid. Foreldrene våre kunne begynne å se positive resultater av slit, forsakelser og samarbeid. Det ble igjen tilgang på stadig flere varer etter hvert som rasjoneringene ble opphevet. Landet skulle gjenoppbygges etter fem år med tvang og vanstyre, og det var bruk for mange hender.

Maskiner og nye hjelpemidler gjorde at mye av det fysiske tungarbeidet forsvant. Traktoren tok over mye av arbeidet som hesten hadde gjort, det ble bygget siloer, noe som gjorde at en ikke ble så avhengig av høytørke. Ikke rart foreldrene våre syntes at de hadde fått lønn for strevet: Neste generasjon kunne nesten gå til dekket bord. Men enda ville de bidra mer.

Mange hadde ikke fått noen annen utdannelse enn sju-årig folkeskole. Ved å gi avkall på mange av sine egne behov fikk noen av oss anledning til å gå realskolen. Noen fikk komme enda videre til gymnas, høyskole og universitet. Dette ble gjort mulig da Statens Lånekasse for studerende Ungdom ble etablert. Der fikk vi rimelige lån med levelige tilbakebetalingsvilkår. Men studerende ungdom tappet bygdene for arbeidskraft, og førte til større arbeidsbelastning på de som ble igjen.

«Arbeid for alle»

Gjenoppbygginga av landet krevde stor arbeidsinnsats. Gerhardsen-regjeringa hadde «Arbeid for alle» som sitt mantra. Med høyere utdannelse var du sikret «finere» arbeid enn dersom du «bare» hadde folkeskole. Men under gjenoppbygginga var det bruk for alle hender. Fra myndighetenes side ble det kontinuerlig arbeidet for å bedre arbeidsforholdene. Fagforeningene og myndighetene jobbet sammen for å gi arbeidstakerne trygge og sikre arbeidsforhold. Det ble etter hvert gode pensjonsavtaler, ingen skulle holdes utenfor trygdeytelsene. Alderstrygda var ikke akkurat lukrativ, men for ei husmor som aldri hadde hatt ei krone som var hennes, var det et stort framskritt.

Vi fikk en fagbevegelse som sørget for at lønningene steg, og de sosiale ytelsene bedret seg. Husbanken og Landbruksbanken gav lån på gunstige betingelser, og utover på 60- og 70-tallet opplevde vi nærmest en byggeboom i boligbyggingen. Drabantbyene vokste opp rundt de største byene, og de nye boligblokkene skaffet husvære for ti-tusener. I dag vet vi at dette kanskje ikke ble en entydig suksess, men for å avhjelpe en massiv boligkrise, var nok dette en effektiv løsning.

Jeg hadde gleden av å høre Einar Gerhardsen kåsere på gamlekinoen på Åndalsnes. Han kom inn på gjenoppbygginga etter krigen, Finnmark og Nord-Troms i ruiner, sivile institusjoner som lå nede, rettsoppgjøret, bolignød og fattigdom. «Vi er kommet langt», sa han. «Vi har nådd mange av de målene vi satte oss. Men – jeg har i de senere år ofte spurt meg selv om vi har greid å gjøre menneskene lykkeligere. Det er kanskje, når alt kommer til alt, like viktig som den materielle velstanden».

Kloke ord fra en mann som mer enn noen hadde arbeidet hele sitt liv med å bedre levekårene for den vanlige kvinne og mann. Slike innrømmelser er det ikke vanlig å høre fra politiske ledere i dag. Ydmykhet, kalles det.

Nyter godt av forfedrenes slit

Så sitter vi her i 2018. En liten mannsalder har vi nytt godt av forfedrenes slit og forsakelser.

Gårdene som de brøt opp og dyrket, gror igjen. Det gir ikke «Money i pungen» å streve med å slå og vedlikeholde disse små jordlappene. Skal det bli «money», må det drives stort. Effektivt. Kyllinger må vokse fort. Om de vokser så fort at beina ikke bærer dem, betyr ikke det noe. Det er jo bare fjærkre. En dag mindre foring gir mer «money» til oppdretteren, og vi fattige konsumenter kan kanskje spare en femmer på en kylling. Vi har jo ikke råd å betale mer.

Melkeproduksjon må være stor dersom den skal lønne seg. Statsministeren og daværende landbruksminister var på en stor melkefabrikk og så på produksjonen. Beste kua leverte 15 tonn (15.000 kilo!) melk i året. Det var åpen dør ut slik at de kunne gå ut, fortalte bonden. Men de gikk bare bort til døråpningen hvor de stod og så ut. Hvor mange år denne kua ville leve, ble ikke nevnt. De to fra regjeringen likte det de hadde sett. Jeg så kusleppet på Skaugum ikke lenge etter. Det likte jeg å se.

Alt de ofret, ofret de for oss

Der forfedrene våre sådde, har vi høstet. Skogen de plantet uten noen godtgjørelse, plantet de så neste generasjon skulle få en verdi. Jorda de brøt opp, gjorde de med tanke på at her skulle kommende generasjoner hente ut sitt levebrød. De brukte alt de hadde av ressurser og arbeidskraft for å vedlikeholde og utbedre hus og driftsbygninger. Alt de ofret, ofret de for kommende generasjoner.

Hva gjør vi for våre etterkommere? I hvilken helsetilstand overlater vi jordkloden? Gjør vi det vi kan for å bremse den globale oppvarming? Rettnok er ikke alle enige i at en global oppvarming skjer, og to av verdens fremste miljøeksperter, Carl I. og Donald, hevder med faglig tyngde at det alltid har vært perioder med uvær.

Det tragiske med denne holdningen er at tiltak vi ikke gjør i dag, vil våre etterkommere måtte betale en svært høy pris for. Det nytter ikke å komme om hundre år og beklage at vi ikke gjorde noe for å stoppe oppvarmingen mens vi fremdeles hadde muligheten.