I høst øver NATO på å forsvare Norge

Leserbrev

Rundt 40.00 allierte soldater skal i høst øve på statens aller viktigste oppgave: Å forsvare Norge i krise og krig. Samtidig skal også totalforsvaret vårt testes og evalueres.

Trident Juncture blir den største øvelsen i Norge på flere tiår

I høst øver NATO i Norge. Rundt 40.000 soldater, 130 fly og 70 skip skal i flere uker øve på å forsvare landet vårt. NATO er en allianse bestående av frie og demokratiske land med en uttalt vilje til å stå sammen, også gjennom vanskelige tider. Dette er svært viktig for Norges sikkerhet. Vi har i snart 70 år vært en viktig bidragsyter.

De siste årene har regjeringen jobbet systematisk for at NATO skal være mer tilstede i Norges nærområder. Dette arbeidet bærer nå frukter. NATO anerkjenner hvor viktige nordområdene er og ser verdien av å trene i Norge for å kunne forsvare oss.

Norge er et ganske lite land i en stor verden. Om vi skulle komme i en situasjon der vi må forsvare oss, trenger vi støtte av allierte land. Vi er for få til å kunne forsvare oss alene. NATO er derfor Norges sikkerhetsgaranti. Det finnes ingen andre institusjoner som kan erstatte NATOs betydning for Norge.

For første gang på lang tid øver vi totalforsvaret i stor skala

Totalforsvaret handler om å øve på samarbeidet mellom Forsvaret og de sivile beredskapsetatene våre. Trident Juncture blir en viktig test av samvirket mellom Forsvaret og sivilsamfunnet. Under øvelsen vil Forsvaret motta støtte av blant annet politiet, jernbanesektoren, veimyndighetene og næringslivet. Totalforsvaret handler om å utnytte samfunnets samlede beredskapsressurser best mulig når det gjelder.

Norges sivile sikkerhetsmyndigheter får også en viktig rolle under Trident Juncture. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) vil ha ansvaret for å planlegge, koordinere og gjennomføre deler av øvelsen.

For DSB blir dette på mange måter en stresstest og en eksamen. Etaten vil ha en viktig rolle i å koordinere og motta støtten vi får av våre allierte. Øvelsen vil derfor gi svært verdifull lærdom om hvordan sivilsamfunnet best mulig kan støtte Forsvaret når det virkelig gjelder.

En så stor og kompleks øvelse har ikke vært gjennomført i Norge på flere tiår. Trident Juncture er en øvelse som vil teste planverket og samvirket mellom Norge og NATO, og vårt eget totalforsvarskonsept. Gjennom mange år etter den kalde krigen fikk dette arbeidet for lite oppmerksomhet. Trenden er nå i ferd med å snu.