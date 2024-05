Skrevet av Ane Marte Hammerø

Den artikkelen dere nå har lagt ut om kommunale lønninger vitner nok en gang om at dere er mer opptatt av klikk og overskrifter enn å formidle fakta og kunnskap. I artikkelen sammenlignes helsefagarbeidere med adjunkter med opprykk. En slik fremstilling kan skape misforståelser og feilaktige inntrykk hos leserne. Helsefagarbeidere har gått en 4-årig videregående yrkesfaglig utdanning. 2 av disse årene har disse lærlingelønn. Adjunkt har 4 år høyere utdanning - etter å ha fullført videregående. Disse opparbeider seg studielån mens de tar utdanningen.

Mener Åndalsnes Avis at utdanning ikke skal lønne seg? Eller ønsker man å bidra til å gjøre rekrutteringen til helsefagene blir vanskeligere enn den allerede er? Som lærer for fremtidige Helsefagarbeidere er dette trist lesning. At man i gjennomsnitt har over 500.000 med denne utdanningen blir fremstilt som at man taper. Men det man gjør, er å sammenligne epler og pærer.

Jeg ønsker selvsagt at folk som jobber innen helse skal få godt betalt, både i Rauma og i hele landet. Vi står foran en eldrebølge som gjør at vi trenger veldig mange flere velger å jobbe innen helse. Jeg synes den jobben de gjør er ufattelig viktig, og jeg vet at belastningen er stor. Det er de som går på jobb på julaften, i påska og nå på 17. mai. Når jeg og adjunktene i skolesektoren har fri. Skal vi møte utfordringene i framtida må vi sørge for at de som skal velge yrkesvei velger på et grunnlag av fakta og riktig informasjon. Det som hadde vært riktig i denne saken ville vært å sammenligne lønnen til Helsefagarbeidere med barne- og ungdomsarbeidere i skolen, og adjunkter med sykepleiere. Da ville man fått et riktig bilde av hva den typiske lønnen i de ulike sektorene er - uten å skape et feilaktig bilde av lønnsforskjeller.