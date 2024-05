Skrevet av ordfører Yvonne Wold

Alle skriftlige spørsmål og interpellasjoner blir besvart i kommunestyret, i tråd med både lovverk og Rauma kommunes eget reglement. Det vil si at både media og innbyggere vil finne svar fra ordfører i protokoller fra kommunestyremøtene hvor spørsmålene ble besvart. Jeg har alltid forsøkt å besvare skriftlige spørsmål så grundig og opplysende jeg kan, så kommunestyret skal ha et riktig grunnlag for sine beslutninger. Svarene på spørsmål og interpellasjoner kan derfor ofte bli lange, til tross for at spørsmålene og interpellasjonene er kortere. At pressen bare i enkelte tilfeller har valgt å trykke svarene på spørsmålene, kan trolig henge sammen med lengden på svarene.

Høyre og Frp har ved noen anledninger sendt de skriftlige, grunngitte spørsmålene til lokalavisa samtidig som de er sendt til ordfører for besvarelse i kommunestyret.

Kommunestyrerepresentanter må først og fremst få svar i kommunestyremøtene av flere grunner, men det er svært positivt om media vil gjengi svar når de gis.

Noen av prinsippene som ligger til grunn:

1. **Demokratisk prosess**: Kommunestyremøter er arenaer der demokratisk valgte representanter møtes for å diskutere og ta beslutninger om saker som angår innbyggerne. Besvarelsen av interpellasjonene gir anledning til offentlig debatt og transparens i beslutningsprosessene.

2. **Åpenhet og ansvarlighet**: Kommunestyremøtene er offentlige møter og gir adgang til at interpellasjonene og svarene på disse er tilgjengelige for allmennheten, noe som bidrar til en åpen og ansvarlig beslutningsprosess.

3. **Rettferdighet og likebehandling**: Ved å besvare interpellasjoner i kommunestyremøter sikres det at alle medlemmer av kommunestyret har lik tilgang til informasjonen som gis i svarene, og at alle får muligheten til å delta når svarene drøftes.

4. **Respekt for institusjonene**: Ved å ha en fastsatt prosess for besvarelse av interpellasjoner viser man respekt for kommunestyrets arbeid og prosessene som er etablert for å sikre at demokratiske prinsipper blir ivaretatt.

Å svare på interpellasjoner i kommunestyremøter bidrar til å styrke den demokratiske prosessen og sikrer at informasjonen kommer til rett forum for debatt og beslutningstaking. Besvarelser i media kan begrenses av redaksjonell kontroll.

Jeg er enig med Hallgeir Gjerdset i at Roger Tangen hadde gode spørsmål i leserinnlegg 16. april som både fortjener, og vil bli, besvart.

Arbeidspresset er høyt akkurat nå, og jeg jobber etter beste evne. Det kommer også svært mange henvendelser utenom media som også må besvares. Innlegg fra Johnny Hansen skal jeg også forsøke å få besvart så raskt som mulig.